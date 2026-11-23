Gary Moshier, një ish-kontraktor i Departamentit amerikan të Mbrojtjes, ka hedhur pohime të jashtëzakonshme rreth pranisë së qenieve jashtëtokësore në Tokë. Sipas tij, ato nuk kanë ardhur thjesht për vizita të shkurtra, por synojnë të vendosen këtu dhe të krijojnë një popullsi të re.
Përpara se t’i përkushtohej hulumtimit të UFO-ve dhe fenomeneve të pazakonta ajrore, Moshier kishte punuar si projektues armësh për qeverinë e Shteteve të Bashkuara.
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Në një intervistë për Daily Mail, ai pohon se pas 12 vitesh kërkimesh ka arritur në përfundimin se disa nga fenomenet e raportuara në Tokë mund të kenë lidhje me një prani jashtëtokësore.
Sipas tij, qëllimi kryesor i këtyre qenieve është ripopullimi i planetit Tokë, ndërkohë që njerëzimi mbahet nën vëzhgim për shkak të mënyrës se si po e trajton mjedisin dhe burimet natyrore.
Moshier deklaron se një racë jashtëtokësore po e viziton njerëzimin me axhendën kryesore për të ripopulluar Tokën; këto qenie po vijnë këtu për të jetuar dhe për t’u zhvilluar.
Një nga pretendimet më tronditëse ka të bëjë me krijimin e një specieje hibride që ndërthur tipare njerëzore dhe jashtëtokësore. Sipas Moshier, këto qenie thuhet se janë zhvilluar deri në atë pikë sa duken pothuajse identike me njerëzit, por kanë aftësi neurologjike të ndryshme.
Ai sugjeron se krijimi i këtyre hibrideve mund të jetë pjesë e një procesi më të gjerë për të vendosur një prani jashtëtokësore në Tokë. Megjithatë, këto pohime nuk shoqërohen me prova shkencore apo materiale biologjike që mund të verifikohen.
Moshier pohon gjithashtu se UFO-t janë shfaqur në mënyrë të përsëritur pranë instalimeve bërthamore, depove të armëve dhe objekteve ushtarake.
Ai përmend si shembull incidentin e nëntorit 2004 në Oqeanin Paqësor, kur pilotët e marinës amerikane raportuan një objekt fluturues të paidentifikuar që më vonë u bë i njohur si “Tic Tac”.
Në këndvështrimin e tij, këto shfaqje mund të jenë një mënyrë përmes së cilës jashtëtokësorët demonstrojnë epërsinë e tyre teknologjike ndaj njerëzimit.
Ai sjell në vëmendje edhe rastin e vitit 1994 në Zimbabve, kur 62 nxënës pohuan se kishin parë objekte të pazakonta dhe figura me pamje njerëzore pranë shkollës së tyre.
Pavarësisht deklaratave të Moshier dhe personave të tjerë që kanë folur për ekzistencën e jashtëtokësorëve, deri më sot nuk ka prova shkencore publike që të konfirmojnë vizitat e tyre në Tokë apo ekzistencën e hibrideve njerëzore.
Një raport i Pentagonit i publikuar në mars të vitit 2024 arriti në përfundimin se hetimet amerikane për UFO-t nuk kishin gjetur prova për teknologji jashtëtokësore ose për rikuperimin e mjeteve fluturuese aliene. Rrjedhimisht, pretendimet e ish-kontraktorit amerikan mbeten spekulime të pakonfirmuara.