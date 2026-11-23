Çdo javë, Stephanie i drejtohet qendrës së shpërndarjes së ushqimeve Tafel në Dortmund për të siguruar ushqime për familjen e saj. Ajo nuk e di kurrë se çfarë do të marrë, pasi çdo herë i jepet një qese surprizë; buka, megjithatë, është gjithmonë aty.
Për këtë arsye, siç rrëfen ajo, familja e saj ka krijuar disa receta ku buka zë vend qendror. Ndër to është Semmelknödel, që mund të përgatitet paraprakisht, të ngrihet dhe të konsumohet më vonë, njësoj si “Armer Ritter”, french toast-i dhe bruschetta. Ajo thotë se duhet bërë planifikim dhe se kjo “nuk është aspak aq e lehtë sa për familjet e tjera”, sepse thjesht nuk ka mjete financiare për të siguruar ushqim ashtu siç do të duhej.
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Mundësitë më të pakta për të blerë mund të sjellin edhe pasoja shëndetësore. Studimet afatgjata të Institutit Robert Koch tregojnë se te fëmijët e familjeve me të ardhura të ulëta rreziku i problemeve psikike është më shumë se dyfish më i lartë, ndërsa për obezitetin, pra mbipeshën e rëndë, rreziku është trefish.
Sociologu i shëndetit Nico Dragano, kërkues në Klinikën Universitare të Dyseldorfit, thotë se bëhet fjalë për një lidhje strukturore, jo për “disa familje që kanë një problem”. Si shembull ai merr shëndetin e rrugëve të frymëmarrjes: “Ne e dimë se varfëria rrit mundësinë për të jetuar në një banesë të vogël ose me cilësi të dobët.” Në ambiente të tilla, lagështia dhe myku kthehen lehtësisht në shqetësim. Në një dimër të ashpër, familjet e varfra nuk kanë para që ngrohja të funksionojë pa ndërprerje. Sipas tij, të gjitha këto janë faktorë rreziku për shëndetin e fëmijëve.
Të dhënat e Zyrës Federale të Statistikave tregojnë se në vitin 2024 rreth 2,2 milionë fëmijë e të rinj në Gjermani ishin të rrezikuar nga varfëria, çka përbën afërsisht një në shtatë persona në këtë grupmoshë. Si të rrezikuar nga varfëria përkufizohen fëmijët që jetojnë në familje me të ardhura më pak se 60 për qind të mesatares neto ekuivalente në Gjermani. Kjo vlerë aktualisht është 1.878 euro në muaj për një prind që e rrit i vetëm fëmijën dhe 3.034 euro për dy prindër me dy fëmijë. Krahas të ardhurave familjare, studimet vënë në dukje se edhe arsimimi i prindërve lë gjurmë në shëndetin e fëmijës.
Jo çdo fëmijë që rritet në varfëri sëmuret detyrimisht, por rreziku është dukshëm më i madh. Këtë e pohon edhe pediatri Marc Neukirch. Klinika e tij ndodhet në periferi të Köln-Chorweilerit, në një nga zonat më të varfra të qytetit, dhe ai përballet gjithnjë e më shpesh me fëmijë me obezitet. Bëhet fjalë për një sëmundje me pasoja të rënda: fëmija që vuan nga obeziteti që në vitet e para të jetës ka një jetëgjatësi dhjetë vjet më të shkurtër.
Në obezitet ndikon predispozita gjenetike, por po aq edhe ushqimi dhe mungesa e aktivitetit fizik. Vetëm rreth 45 për qind e fëmijëve nga familjet e varfra ushtrojnë rregullisht sport në klube, kurse te fëmijët e familjeve me të ardhura të larta kjo përqindje është rreth 68 për qind, sipas studimit të Institutit Robert Koch. Tarifat e anëtarësimit dhe pajisjet shpesh nuk zënë vend në një buxhet të kufizuar.
Programe ndihme si paketa federale për arsim dhe përfshirje synojnë t’u vijnë në mbështetje familjeve. Për shembull, 15 euro në muaj për çdo fëmijë mund të shërbejnë për aktivitete sportive dhe të kohës së lirë. Megjithatë, sipas një analize të Fondacionit Bertelsmann, tetë nga dhjetë familje në nevojë nuk e marrin fare këtë ndihmë, për shkak se barrierat burokratike janë shumë të larta.
Michael Kutz, drejtor i Lidhjes për Mbrojtjen e Fëmijëve (Kinderschutzbund) për Rinin Verior-Vestfalinë, thekson se duhet nisur nga themelet nëse qëllimi është të arrihen fëmijët e familjeve të varfra dhe të rriten të shëndetshëm. Ai thotë se “sigurimi bazë social si i tillë me shumë gjasa nuk mjafton”.
Shumën që familjet marrin nga sigurimi bazë social (Grundsicherung) e përcakton Ministria Federale e Punës duke u mbështetur në shpenzimet reale të familjeve me të ardhura të ulëta. Kjo procedurë i është nënshtruar kontrollit të Gjykatës Kushtetuese Federale. Për vitin 2027 nevojat standarde do të rillogariten, me një formulë të re dhe një bazë të re të dhënash. Ende nuk dihet se si do të ndikojë kjo, pasi procesi legjislativ është në vazhdim.