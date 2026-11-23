Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka bërë publike një seri dokumentesh historike të Shërbimit Pyjor të Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë të bëjnë me raportimet për qenien e mistershme Bigfoot, e njohur edhe si Sasquatch.
Materialet, të bëra publike më 15 tetor nga Departamenti Amerikan i Bujqësisë (USDA), përmbajnë informacione për gjurmë të pazakonta, rrëfime të banorëve dhe hetime që janë kryer në pyjet e Amerikës gjatë disa dekadave. Ky lajm ka ngjallur sërish interes për një nga misteret më të njohura të folklorit amerikan: pretendimi se ekziston një qenie gjigante, me trup të mbuluar me qime, e cila jeton në zona të thella pyjore.
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Sipas shkrimeve të The Washington Post, The Independent dhe mediave të tjera të SHBA-së, në arkivin e publikuar përfshihen tri dokumente që trajtojnë raste të sinjalizuara në Montana dhe Oregon, si edhe një hetim të rëndësishëm të vitit 1982 në pyllin kombëtar Umatilla.
Një nga materialet më tërheqëse daton në qershor të vitit 1982, kur Shërbimi Pyjor amerikan nisi një hetim pasi u zbuluan gjurmë të mëdha në zonën Mill Creek Watershed, në pyllin kombëtar Umatilla. Biologu i jetës së egër Rodney Johnson ekzaminoi tri zona ku ishin gjetur gjurmë jo të rëndomta. Sipas raportit të tij, disa prej tyre ishin rreth 38 centimetra të gjata dhe 18 centimetra të gjera.
Hetuesit i fotografuan gjurmët, morën matjet dhe përgatitën kallëpe për të dokumentuar trajtën e tyre. Megjithatë, përfundimet nuk e konfirmuan ekzistencën e Bigfoot. Biologu Johnson vuri në dukje disa elemente që linin dyshime se gjurmët mund të ishin krijuar në mënyrë artificiale. Edhe një specialist i Patrullës Kufitare të SHBA-së arriti në përfundimin se mund të bëhej fjalë për një mashtrim të realizuar me një këmbë artificiale.
Një tjetër dokument përmban rrëfimin e Leo T. Kinney, një banor i Montanës, i cili përshkroi një ngjarje të pazakontë gjatë viteve 1940. Sipas dëshmisë së tij, një grup gjuetarësh kishte zbuluar gjurmë jashtëzakonisht të mëdha pranë vendit ku kishin lënë një dre të ngordhur. Kur ishin kthyer, kishin gjetur vetëm mbetjet e kafshës.
Gjuetarët kishin ndier gjithashtu një erë të fortë dhe kishin dëgjuar tinguj të pazakontë, të ngjashëm me hungërima. Dokumenti përfshin edhe një artikull gazete të vitit 2003, në të cilin flitej për qindra gjurmë të çuditshme të gjetura pranë një rruge në Montana.
Bigfoot, që njihet edhe si Sasquatch, është një qenie legjendare që, sipas tregimeve popullore, jeton në pyjet e Amerikës së Veriut. Prej dekadash, shumë njerëz kanë pretenduar se e kanë parë këtë qenie ose se kanë gjetur gjurmët e saj. Megjithatë, deri më sot nuk ekziston asnjë provë shkencore e verifikuar që të konfirmojë ekzistencën e saj. Antropologët dhe studiuesit kanë shprehur skepticizëm edhe për dokumentet e sapo bëra publike, duke theksuar se ato përmbajnë dëshmi historike dhe hetime, por jo prova që Bigfoot të jetë real.
Publikimi i dosjeve nga Shërbimi Pyjor amerikan ka rindezur interesin për këtë mister, i cili vazhdon të jetë pjesë e kulturës popullore dhe e legjendave të Amerikës.