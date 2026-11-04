Milano, 51-vjeçari denoncon 20 muaj dhunë nga bashkëshortja; rreth 30 mijë video mund të zbardhin ngjarjen

Prokuroria e Milanos po heton denoncimin e një menaxheri 51-vjeçar, i cili thotë se për rreth 20 muaj është rrahur, izoluar, poshtëruar dhe torturuar nga bashkëshortja. Rreth 30 mijë regjistrime nga kamerat e sigurisë në varkën e çiftit dyshohet se pasqyrojnë episode të dhunës.
Rasti doli në dritë më 9 tetor 2024. Atë ditë, 51-vjeçari u pa të largohej me nxitim nga zona e portit të Saint-Tropez, në Francë. Ai kërkoi strehë në një hotel, por pak më pas humbi ndjenjat dhe u dërgua në spital në gjendje shumë të rëndë. Kur mbërriti atje, peshonte vetëm 53 kilogramë.
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Dy ditë më vonë, ai shkoi në urgjencën e spitalit të Legnano-s, në Itali. Mjekët vunë re kequshqyerje të rëndë, plagë në fytyrë, ënjtje të buzëve, gërvishtje dhe djegie të shumta nga cigaret. Djegie kishte edhe në këmbë e në pjesët intime, ndërsa thonjtë e duarve dhe të këmbëve i ishin shkulur. I pyetur nga personeli mjekësor se çfarë kishte ndodhur, ai u përgjigj: “Ishte bashkëshortja ime”.
Burri, sipërmarrës në sektorin financiar, denoncoi ish-bashkëshorten, e cila kishte qenë edhe ortake e tij në biznes. Prokuroria ka kërkuar dërgimin e saj në gjyq për keqtrajtim në familje, plagosje të rënduar për shkak të mizorisë dhe trajtimit çnjerëzor, si edhe shfrytëzim të një personi në gjendje të paaftësisë.
Sipas hetuesve, marrëdhënia e çiftit ishte përkeqësuar ndjeshëm në shkurt 2023 dhe aty kishte nisur periudha e keqtrajtimit të pretenduar. Fillimisht, gruaja dyshohet se e akuzonte për frekuentim të prostitutave, varësi nga pornografia dhe se i kishte transmetuar hepatitin B. Hetimi e ka vlerësuar pretendimin për hepatitin B si tërësisht të pavërtetë.
Me kalimin e kohës, sipas denoncimit, 51-vjeçari ndihej gjithnjë e më fajtor dhe u nënshtrohej kërkesave të bashkëshortes. Ndryshimin e jetës së tij ai e përmblodhi me fjalët: “Më ktheu në një fantazmë”.
Prokuroria pretendon se gruaja mori gradualisht në dorë kontrollin e përditshmërisë së tij: i kontrollonte vazhdimisht telefonin, i ndalonte internetin dhe nuk e linte të përdorte lirisht dokumentet personale apo paratë. Ajo dyshohet gjithashtu se e kërcënonte me pasoja të rënda, duke përdorur pretendimin për sëmundjen dhe frikën se mund të hakmerrej ndaj nënës së tij të moshuar.
Në dosjen e akuzës përshkruhen akte të përsëritura dhune fizike dhe psikologjike. Burri dyshohet se goditej vazhdimisht, edhe me telefon celular, deri sa gjakosej; në raste të tjera, pretendohet se ndaj tij përdoreshin shkelma dhe zinxhirë për qentë. Sipas rindërtimit të Prokurorisë, ai detyrohej të rrinte pa lëvizur në divan, si një bimë, të hante nga tasi i qenit dhe të urinonte në rrugë.
Gruaja dyshohet se i fikte cigaret mbi trup, duke i shkaktuar djegiet që mjekët konstatuan më vonë. Sipas akuzës, ajo e mbante të mbyllur në banesën e çiftit në Milano ose në varkën që përdornin së bashku, pa e lënë të lëvizte lirshëm.
Hetuesit kanë sekuestruar rreth 30 mijë regjistrime nga kamerat e sigurisë në varkën e familjes. Prokuroria thotë se pamjet tregojnë episode dhune dhe poshtërimi ndaj 51-vjeçarit; ato mund të jenë vendimtare për të rindërtuar ngjarjet dhe për të verifikuar dëshminë e tij.
Avokatët e biznesmenit e përshkruajnë kohën e kaluar me bashkëshorten si terror të pandërprerë dhe si përvojë torture. Prokuroria shqyrtoi ngritjen e akuzës për torturë, por vendosi të mos e përfshinte për arsye juridike.
Hetimi përfshin edhe dyshimin se ish-bashkëshortja transferoi rreth 200 mijë euro nga pasuria e biznesmenit në llogarinë e saj bankare gjatë kësaj periudhe. Me këtë lidhet akuza për shfrytëzim të një personi në gjendje të paaftësisë, krahas akuzave për keqtrajtim dhe plagosje të rënduar.
51-vjeçari tani jeton sërish me prindërit dhe avokatët e tij kërkojnë dëmshpërblim prej më shumë se një milion euro. Gruaja kishte paraqitur edhe një kundërdenoncim ndaj tij, por në qershorin e kaluar gjyqtari i hetimeve paraprake në Milano vendosi ta pushonte çështjen. Gjyqtari e cilësoi denoncimin të vonuar dhe me synim ndikimin në hetim pas arratisjes së burrit. Prokuroria ka kërkuar që gruaja të dalë përpara gjykatës për akuzat ndaj saj.