Tre gjigantët spanjollë ndjekin Fernandezin, City kërkon 120 milionë euro

Tre gjigantët spanjollë ndjekin Fernandezin, City kërkon 120 milionë euro

Enzo Fernandez mund të jetë një nga emrat më të kërkuar të merkatos në verën e vitit 2027. Mesfushori argjentinas po tërheq gjithnjë e më shumë interes.

Gazetari Ekrem Konur raporton se Real Madridi, Barcelona dhe Atletico Madridi po ndjekin nga afër situatën e tij.

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Vlera e 25-vjeçarit llogaritet në rreth 120 milionë euro, një shifër që mund të bëhet pengesë për transferimin e tij.

Manchester City e mori Fernandezin nga Chelsea më 1 shtator për rreth 145 milionë euro dhe i dha një kontratë që zgjat deri në qershor të vitit 2031.

Për Real Madridin, argjentinasi është një mundësi për të forcuar mesfushën, veçanërisht pas largimeve të Toni Kroosit dhe Luka Modricit. Barcelona çmon aftësinë e tij për të organizuar lojën, ndërsa Atletico Madridi vijon të ndjekë zhvillimet rreth tij.

Vëmendja ndaj Fernandezit lidhet edhe me atë që sjell në sulm. Me Chelsean, ai shënoi 10 gola dhe dha katër asistime në 36 ndeshje të Ligës Premier gjatë sezonit 2025/26.

Megjithatë, Manchester City vështirë se do të hiqte dorë lehtë nga një lojtar për të cilin ka paguar një shumë të madhe dhe që është nën kontratë deri në vitin 2031.

Ende nuk raportohet të jetë paraqitur ndonjë ofertë zyrtare. Vera e vitit 2027, sidoqoftë, mund ta vendosë sërish Fernandezin në qendër të merkatos evropiane.


Shtuar 4.11.2026 14:18

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