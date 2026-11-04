Prokuroria Speciale merr dosjen për rastin e Arlinda Zekajt

Prokuroria Speciale merr dosjen për rastin e Arlinda Zekajt

Prokuroria Speciale e ka marrë para tri ditësh dosjen që lidhet me rastin e Arlinda Zekajt. Këtë e bëri të ditur Dren Paca, ushtrues i detyrës së prokurorit në këtë institucion, pasi u pyet sot nga gazetarët për kompetencat e Prokurorisë Speciale gjatë një konference për një rast të trafikimit të narkotikëve.

Paca sqaroi se Prokuroria Speciale po shqyrton vetëm dyshimet për përfshirjen e mundshme të zyrtarëve policorë dhe prokurorëve në rast. Personat e tjerë po trajtohen nga Prokuroria Themelore në Prishtinë.

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Shtuar 4.11.2026 14:25

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