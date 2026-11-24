Një konflikt fizik në një hotel në Bangkok të Tajlandës i ka marrë jetën një turisti amerikan 46-vjeçar, pas përballjes me një ish-sportist të arteve marciale mikse (MMA).
Ngjarja ndodhi mëngjesin e së dielës, më 22 nëntor, në zonën Phra Khanong. Përpara përleshjes, amerikani ishte përfshirë në një debat me punonjësit e hotelit për shkak të zhurmës.
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Mediat lokale raportojnë se viktima ishte Kalif Edward Harper, 46 vjeç, nga shteti i Miçiganit. Ai kishte debatuar me recepsionisten dhe dyshohet se e kishte kërcënuar. Në atë çast, në holl mbërriti italiani 39-vjeçar Frank Eric Marques, ish-sportist MMA dhe kampion në Brazilian Jiu-Jitsu.
Hetimet paraprake dhe regjistrimet e kamerave të sigurisë tregojnë se Harper iu afrua italianit ndërsa ky po shkonte te ashensori. Ndonëse Marques u përpoq të largohej, situata u përshkallëzua pasi amerikani hapi me forcë dyert e ashensorit dhe e nxori jashtë.
Dy burrat u përleshën dhe italiani e neutralizoi 46-vjeçarin me një teknikë bllokimi të qafës. Harper humbi ndjenjat dhe u rrëzua. Personeli i hotelit lajmëroi menjëherë urgjencën; ekipet mbërritën dhe i dhanë ndihmë përmes reanimimit kardiopulmonar, por nuk arritën ta shpëtonin. Amerikani vdiq në vendngjarje.
Marques qëndroi në vend deri në ardhjen e policisë dhe më pas u shoqërua nga autoritetet tajlandeze. Ai ka pretenduar se reagoi për vetëmbrojtje, pasi amerikani e kishte sulmuar i pari.
Megjithëse pamjet e sigurisë duket se tregojnë që përplasja fizike u nis nga Harper, hetuesit po shqyrtojnë nëse reagimi i italianit përbënte vetëmbrojtje. Policia e ka ndaluar 39-vjeçarin dhe ka nisur procedimin penal për vrasje.
Shkaku i saktë i vdekjes po përcaktohet përmes ekzaminimeve mjekoligjore. Autoritetet tajlandeze po komunikojnë me Ambasadën Amerikane për të njoftuar familjarët e viktimës dhe për të ndjekur procedurat përkatëse. Hetimet vijojnë, ndërsa drejtësia tajlandeze mbetet të vlerësojë pretendimin e të dyshuarit për vetëmbrojtje.