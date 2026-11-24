Një rrjet i panjohur hapësirash nëntokësore është zbuluar poshtë Shën Sofisë në Stamboll, duke hedhur dritë mbi një pjesë të historisë së fshehur të një prej monumenteve më të njohura në botë.
Strukturat e zbuluara shtrihen në disa qindra metra dhe, sipas studiuesve, mund të vazhdojnë edhe për kilometra të tjerë.
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Puna arkeologjike nisi në fillim të vitit 2025, gjatë pastrimit të bodrumeve të harkuara në zonën ku dikur ndodhej oborri i atriumit. Pikërisht aty u evidentuan kalime dhe ndërtime nëntokësore që nuk ishin dokumentuar më parë.
Që nga zbulimi, ekipet janë angazhuar në pastrimin, regjistrimin dhe konservimin e tyre. Deri tani janë identifikuar tunele, kanale uji, dhoma me struktura të harkuara, një hapësirë varrimi dhe një kalim që mendohet se lidhet me një rrugë romake të shekullit të pestë.
Të dhënat e publikuara nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit e Turqisë tregojnë se nga këto hapësira janë larguar rreth 3 mijë ton mbetje.
Gjatë punimeve janë gjetur gjashtë dhoma të lidhura me nëntë tunele. Ndërkohë, janë pastruar dhe dokumentuar rreth 420 metra kalime nëntokësore. Një nga tunelet më të gjatë arrin afërsisht 600 metra, ndërsa ekspertët besojnë se rrjeti mund të jetë edhe më i madh.
Një prej kalimeve ndodhet paralel me fasadën e hyrjes së Shën Sofisë. Ai nis pranë Medresesë Fatih dhe vijon në drejtim të hyrjes së vizitorëve, ndaj dyshohet se mund të ketë lidhje me një rrugë romake.
Studiuesit nuk përjashtojnë mundësinë që disa prej këtyre ndërtimeve të jenë më të hershme se vetë Shën Sofia e sotme, e cila u përfundua në vitin 537 pas Krishtit.
Mes zbulimeve më të rëndësishme është edhe një hipogeum romak, pra një strukturë nëntokësore e përdorur për varrime, e lokalizuar në zonën e njohur si Kopshti i Vezirit.
Gjatë pastrimit, punonjësit kanë zbritur deri në pesë metra nën sipërfaqen e mbuluar nga balta. Ministri Ersoy ka deklaruar se kjo strukturë mund të jetë më e vjetër se ndërtesa aktuale e Shën Sofisë.
Gjetjet sugjerojnë se nëntoka e monumentit ruan gjurmë nga periudha të ndryshme historike dhe mund të sjellë të dhëna të reja për zhvillimin e Kostandinopojës, emri me të cilin njihej dikur Stambolli.
Shën Sofia, e cila ka një histori rreth 1,500-vjeçare, është një nga monumentet kryesore të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ajo u ndërtua fillimisht si kishë me urdhër të perandorit Justiniani I, më pas u kthye në xhami, muze dhe që prej vitit 2020 funksionon sërish si xhami.
Autoritetet turke po shqyrtojnë mundësinë që një pjesë e këtyre hapësirave të hapet për vizitorët, krahas vijimit të studimeve dhe masave për mbrojtjen e tyre.
Historiani dhe udhërrëfyesi turistik Hasan Barış Partal e ka cilësuar zbulimin si një nga zhvillimet më të rëndësishme të viteve të fundit për turizmin kulturor në Stamboll.
Partal e ka krahasuar përvojën e mundshme të vizitës së këtyre hapësirave me zbritjen në shpellat e Vatikanit, nën Bazilikën e Shën Pjetrit, ku ndodhen varret e shumë papëve.
Zbulimet e reja tregojnë se historia e Shën Sofisë është më komplekse nga sa mendohej, ndërsa kërkimet nëntokësore mund të nxjerrin në pah edhe sekrete të tjera të këtij monumenti mijëravjeçar.