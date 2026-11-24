Sipas raportit të dhjetë RoLPIK, të publikuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), rreth 60 për qind e qytetarëve në Kosovë mendojnë se institucionet e drejtësisë ndikohen nga politika.
Në perceptimin e të anketuarve, ndikimi është më i madh në gjykata, me 35,1%, ndërsa prokuroritë renditen me 34% dhe Policia me 17,7%. Po ashtu, rreth 48% vlerësojnë se në institucionet e drejtësisë ka ryshfet ose korrupsion, veçanërisht në gjykata dhe prokurori.
Të lidhura
None found
Rreth 70% e të pyeturve shprehen të gatshëm të bashkëpunojnë me institucionet dhe të denoncojnë korrupsionin apo vepra të tjera penale. Nga ky grup, 87,4% thonë se fillimisht do t’i drejtoheshin Policisë së Kosovës. Policia vlerësohet më pozitivisht për përpjekjet kundër korrupsionit dhe konsiderohet institucioni më i pavarur.
Besimi te vendimmarrja e gjyqtarëve mbetet i kufizuar: vetëm 43,9% besojnë se ata bazohen te provat dhe kuadri ligjor, ndërsa afërsisht gjysma mendojnë se vendimet ndikohen. Po aq, rreth gjysma e të anketuarve nuk kanë vërejtur përmirësim domethënës të sistemit të drejtësisë gjatë pesë viteve të fundit; 36% thonë se kanë parë përmirësim. Qytetarët parapëlqejnë përforcimin e institucioneve ekzistuese, jo krijimin e institucioneve të reja.
Raporti vëren gjithashtu se sigurimi i besimit te Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar në Hagë vazhdon të jetë sfidë.