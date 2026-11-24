Interi, Juventusi dhe Milani renditen ndër klubet më të mëdha të futbollit italian, si për nga pesha sportive, ashtu edhe për fuqinë financiare dhe qarkullimin vjetor. Interi është në pronësi të fondit amerikan Oaktree, ndërsa Milani kontrollohet nga RedBird Capital, gjithashtu një fond investimesh amerikan. Juventusi vijon të jetë pronë e Exor, shoqërisë mbajtëse të familjes Agnelli-Elkann.
Gjendja financiare e këtyre tri skuadrave ka rëndësi edhe përtej futbollit, për shkak të veprimtarisë ekonomike që ato krijojnë në Itali. Sipas analizës së pasqyrave financiare të publikuar nga Gazzetta dello Sport, klubet kanë zgjedhur qasje të ndryshme, megjithëse në menaxhimin e të ardhurave dhe kostove vërehen edhe pika të përbashkëta.
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Për vitin financiar të mbyllur më 30 qershor 2026, Interi raportoi qarkullim prej 518 milionë eurosh. Juventusi zuri vendin e dytë me 474.7 milionë euro, ndërsa të ardhurat e Milanit arritën në 464.6 milionë euro.
Bilanci përfundimtar ishte negativ për Juventusin, me humbje prej 66 milionë eurosh. Milani regjistroi minus 24 milionë euro, pas tri vitesh radhazi me fitime të vogla. Interi, përkundrazi, doli me fitim prej 23 milionë eurosh, por rezultati ishte më i dobët se ai i vitit të mëparshëm.
Që nga sezoni 2021/22, presidenti i Interit, Beppe Marotta, dhe drejtuesit italianë të klubit kanë synuar të rrisin të ardhurat përmes paraqitjeve në fushë.
Pjesëmarrja e vazhdueshme në Ligën e Kampionëve, ku skuadra ka arritur dy herë deri në finale, si dhe të ardhurat e siguruara nga Kupa e Botës për Klube një vit më parë, kanë ndihmuar ndjeshëm financat zikaltre. Përveç shpërblimeve të UEFA-s, sukseset kanë shtuar të ardhurat nga sponsorët, marketingu, produktet zyrtare, stadiumi dhe biletat.
Këto burime e çuan qarkullimin e Interit në 485 milionë euro për vitin 2025/26. Shitjet e futbollistëve, nga ana tjetër, patën peshë shumë të vogël në pasqyrat financiare të klubit.
Pa futbollin evropian, Milani u mbështet në një masë më të madhe te shitja e lojtarëve për të mbuluar të ardhurat e munguara. Pavarësisht kësaj, qarkullimi ra nga 411 milionë euro në sezonin 2024/25 në 357 milionë euro në 2025/26.
Juventusi gjithashtu u përpoq të zgjeronte burimet e të ardhurave, edhe pse përfitoi nga pjesëmarrja në Ligën e Kampionëve. Të ardhurat e klubit ranë nga 420 në 417 milionë euro.
Sa i takon kostove të skuadrës, Juventusi kishte faturën më të lartë për pagat e lojtarëve dhe amortizimin e kontratave, të paktën deri në përfundim të sezonit të kaluar, kur Dusan Vlahovic ishte ende pjesë e ekipit.
Klubi nga Torino e uli shpenzimin për paga nga 220 në 210 milionë euro, por gjithsesi mbeti skuadra me koston më të lartë në total. Ndërkohë, amortizimi i kontratave të lojtarëve u rrit nga 117 në 121 milionë euro.
Interi shpenzon rreth 204 milionë euro në vit për pagat e futbollistëve, duke qenë pranë Juventusit në këtë kategori. Por kostoja e amortizimit të klubit zikaltër është dukshëm më e ulët: 59 milionë euro, pak më pak se një vit më parë.
Me 95 milionë euro amortizim, Milani pozicionohet mes dy rivalëve. Klubi ka ndjekur një politikë pagash më të ulëta, me faturë prej vetëm 146 milionë eurosh, më pak se në sezonin 2024/25.
Gerry Cardinale e ndryshoi ndjeshëm këtë sezon politikën e Milanit për shpenzimet e skuadrës. Deri atëherë, megjithatë, strategjia e klubit kishte ndihmuar që ai të kishte pozitë më të favorshme se Interi dhe Juventusi sa i përket kapitalit dhe borxhit financiar.
Milani, ndryshe nga dy rivalët, nuk ka detyrime të papaguara në formën e borxheve bankare apo obligacioneve. Klubi zotëron kapital prej 176 milionë eurosh dhe ka borxh financiar neto prej 145 milionë eurosh.
Kapitali i Interit është gjithashtu pozitiv dhe arrin në 10 milionë euro, ndërsa ai i Juventusit është 12 milionë euro. Këto rezultate kanë ardhur për arsye të ndryshme: Juventusi përfitoi nga një tjetër injektim kapitali i Exor, financuar nga John Elkann, kurse Interi nga fitimet e dy sezoneve të fundit.
Në pronësinë e pasurive të paluajtshme, Juventusi ka epërsi të qartë ndaj dy klubeve milaneze, sipas të dhënave të publikuara nga Gazzetta dello Sport.
Klubi torinez zotëron prej vitesh asetet kryesore që mbështesin zhvillimin e tij: stadiumin, selinë qendrore, qendrën stërvitore, fushat e akademisë në Vinovo, JMedical, JHotel dhe “Creator Lab”.
Pronat e Juventusit vlerësohen rreth 180 milionë euro, ndërsa çmimi i tyre mund të jetë deri në tri herë më i lartë nëse do të shiteshin në treg.
Pasuritë e Milanit në këtë kategori kapin vetëm 37 milionë euro, përfshirë qendrën stërvitore dhe tokën në San Donato. Për Interin, vlera e aseteve përkatëse është 26 milionë euro.
Blerja e përbashkët nga dy klubet milaneze e zonës së San Siros dhe planet për ndërtimin e një stadiumi të ri mund t’i shtojnë këto vlera, por kjo pritet të ndodhë jo më herët se viti 2031.