Tronditje në Francë, 25-vjeçarja braziliane zbulohet e vdekur në bagazhin e një automjeti

Një krim i rëndë ka shkaktuar tronditje në Francë, pasi të hënën e 21 shtatorit, në qytetin e Nicës, trupi i pajetë i një të reje u gjet në kushte makabre. Viktima është identifikuar si Larissa Brito, një 25-vjeçare me origjinë nga Sao Paulo e Brazilit.
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Zbulimi i trupit ndodhi brenda bagazhit të një makine, ku ishte fshehur poshtë disa mbulesave plastike dhe një sasie veshjesh. Ky zbulim erdhi gjatë një procedure rutinë të kontrollit doganor në zonën e Brignoles.
Në momentin e kontrollit, në makinë gjendej një shtetas 29-vjeçar me origjinë algjeriane, i cili u vu menjëherë në pranga. Të dhënat e para nga hetimi sugjerojnë se i arrestuari dhe viktima kishin pasur një marrëdhënie në të kaluarën.
Sipas rrëfimeve të mikeshave të Larissës për mediat në Brazil, e reja ishte njohur me 29-vjeçarin rreth një vit më parë. Raporti i tyre kishte marrë fund pas një akti dhune, për të cilin burri kishte marrë një dënim me burgim.
Megjithatë, pas daljes nga qelia, ai dyshohet se kishte nisur ta ndiqte sërish të renë. Shoqet e saj pohuan se Larissa ndihej e tmerruar nga insistimi i tij për t’iu afruar.
Këto deklarata do të jenë objekt verifikimi nga ana e hetuesve, të cilët synojnë gjithashtu të përcaktojnë vendin, kohën dhe mekanizmin e saktë të vdekjes.
Informacionet zyrtare tregojnë se 29-vjeçari ishte më parë në dijeni të autoriteteve për shkelje të kodit rrugor dhe implikime në trafik droge.
Aktualisht, organi i akuzës po analizon me imtësi ditët e fundit të jetës së Larissa Britos, në përpjekje për të rindërtuar skenarin që solli fundin e saj tragjik. Një vëmendje e madhe i është kushtuar banesës së saj në rrugën Lenval, në Nice.
Një i njohur i viktimës, i cili kishte sinjalizuar autoritetet për zhdukjen e saj, rrëfeu se pasi hyri në apartament, e gjeti atë krejtësisht të pastër dhe të rregullt. Më tej, ai pa një individ që dilte nga banesa me disa çanta në dorë.
Policia franceze vijon të kryqëzojë të gjitha dëshmitë në dispozicion për të vendosur përgjegjësitë penale.
Ndërkohë, në Sao Paulo, familjarët e të resë po luftojnë me sfidën e dhimbshme të riatdhesimit të trupit. Të afërmit kanë çelur një fushatë për mbledhjen e fondeve të nevojshme për transportin.
Nëna e viktimës ka kërkuar me ngulm publikimin e fotografisë së të dyshuarit, duke thënë: “Tregojeni fytyrën e këtij vrasësi”.
Hetimi është ende në zhvillim e sipër për të hedhur dritë mbi të gjitha rrethanat e kësaj vdekjeje tragjike.