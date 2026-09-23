Britania rishikon marrëveshjen për Ishujt Chagos, kërkohet përkrahja e SHBA-së

Mbretëria e Bashkuar ka vendosur ta rishqyrtojë marrëveshjen e vitit 2025 për transferimin e sovranitetit të Ishujve Chagos te Mauritiusi, pasi ajo nuk po gjen mbështetjen e Shteteve të Bashkuara.
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Sipas asaj marrëveshjeje, Britania do t’ia kalonte sovranitetin Mauritiusit, ndërsa baza ushtarake në Diego Garcia do të merrej me qira për një periudhë 99-vjeçare. Presidenti amerikan Donald Trump e ka kundërshtuar vazhdimisht këtë marrëveshje dhe së fundmi e ka cilësuar si “të tmerrshme”.
Sekretari britanik i Mbrojtjes, Wes Streeting, u shpreh se Londra duhet të bashkëpunojë me administratën e SHBA-së për të arritur një marrëveshje të pranueshme, duke vënë në qendër sigurinë afatgjatë të bazës ushtarake britaniko-amerikane në Diego Garcia.
Qeveria britanike thekson se ky rishikim nuk është një proces formal me afat të përcaktuar dhe se qëllimi është gjetja e një zgjidhjeje që garanton sigurinë e bazës dhe mund të mbështetet nga aleatët.