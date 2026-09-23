Forcat e Armatosura polake kanë konfirmuar një incident të ri në kufi, ku një helikopter ushtarak rus i modelit Mi-8 depërtoi rreth 300 metra në brendësi të hapësirës ajrore kombëtare, duke qëndruar për afërsisht 42 sekonda.
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Menjëherë pas zbulimit të mjetit fluturues nga radarët ushtarakë, njësitë e reagimit të shpejtë u aktivizuan. Avionët gjuajtës polakë u ngritën në qiell, ndërsa trupat tokësore dhe komponentët e tjerë të ushtrisë kaluan në një gjendje alarmi të lartë.
Në njoftimin zyrtar, komanda ushtarake theksoi se kanë mbikëqyrur të gjithë trajektoren e fluturimit falë infrastrukturës së tyre të vëzhgimit. Bazuar në sjelljen e avionit, analistët polakë besojnë se Moska po vijon të testojë reflekset dhe gatishmërinë e sistemit mbrojtës polak.
Strukturat përgjegjëse për mbrojtjen ajrore operojnë pa ndërprerje, duke ruajtur një vigjilencë të pandërprerë për të mbrojtur sovranitetin e qiellit të vendit, shtuan të njëjtat burime.
Ky rast i pason një tjetër shkeljeje të regjistruar në fund të korrikut. Më 30 të atij muaji, një raketë lundruese ruse e tipit Kh-101 përfundoi në tokën polake, pranë lokalitetit Tarnawa-Kolonia, që ndodhet në rajonin e Lublinit.
Hetimet e kryera nga Prokuroria e Lublinit zbuluan se predha ishte prodhuar në një uzinë të vendosur në zonën e Moskës. Si pasojë e goditjes, në atë vend u formua një gropë masive, me një diametër prej rreth 10 metrash dhe një thellësi që arrinte në 5 metra.