Një 44-vjeçar në Itali akuzohet se u mori grave foto dhe video intime duke u shtirë si gjinekolog

Një studente 24-vjeçare nga Leçe ka denoncuar një rast të rëndë mashtrimi, i cili ka çuar në zbulimin e një skeme të gjerë. Sipas hetimeve, një 44-vjeçar dyshohet se ka përfituar nga besimi i dhjetëra grave duke u prezantuar rrejshëm si mjek gjinekolog.
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Sipas rindërtimit të kryer nga autoritetet, i dyshuari së pari siguronte të dhënat shëndetësore të pacienteve dhe më pas i kontaktonte në telefon. Ai paraqitej si gjinekologu i spitalit ku ato kishin kryer më parë analiza dhe ekzaminime, duke shfrytëzuar informacionet që zotëronte për t’u dukur i besueshëm.
Ngjarjet kanë ndodhur midis muajve korrik dhe tetor të vitit 2021 dhe përfshijnë 18 gra të moshës 20 deri në 40 vjeç, shumica e të cilave banojnë në zonën e Leçes. Gjykata e Leçes tashmë ka vendosur ta dërgojë çështjen në gjyq, ndërsa i akuzuari përballet me disa padi, përfshirë tentativën e dhunës seksuale, marrjen e paligjshme të të dhënave personale dhe uzurpimin e funksioneve publike.
Sipas prokurorisë, pasi u komunikonte diagnoza të rreme, i pandehuri u kërkonte grave që të dërgonin fotografi të pjesëve intime të trupit, me pretendimin se ato nevojiteshin për kontrolle të mëtejshme mjekësore. Në disa raste, ai propozonte gjithashtu një të ashtuquajtur “terapi” që përfshinte kryerjen e akteve autoerotike para kamerës së kompjuterit, si dhe kërkonte të dhëna të hollësishme rreth jetës së tyre seksuale.
Hetimet kanë treguar se në këtë rast janë përfshirë 18 viktima, ndërsa burime italiane raportojnë se 44-vjeçari kishte grumbulluar dhjetëra materiale të natyrës intime. Aktualisht, ai ndodhet në paraburgim. Të dhënat zyrtare tregojnë se ky nuk është rasti i tij i parë me drejtësinë; në vitin 2012 ai ishte arrestuar pas një operacioni të Policisë Postare dhe më vonë u dënua nga Gjykata e Bolonjës për fakte të ngjashme.
Tani, 44-vjeçari do të përballet me procesin gjyqësor për akuzat që lidhen me ngjarjet e vitit 2021.