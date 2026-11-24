Kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (LSM), Sllobodan Trendafilov, reagoi ashpër në rrjetet sociale ndaj zëvendësministrit të Ekonomisë dhe Punës, Marjan Risteski, pasi ky i fundit tha se duhet shqyrtuar mundësia që e diela të bëhet sërish ditë pune.
Trendafilov u shpreh se ky qëndrim nuk e befason sindikatën, qoftë nëse përfaqëson mendimin personal të Risteskit, qoftë nëse është pjesë e politikës qeveritare.
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Sipas kreut të LSM-së, me pyetjen se përse e diela të mos jetë përsëri ditë pune, zëvendësministri po shërben si “megafon për shefat”. Trendafilov e lidhi këtë qëndrim me kërkesat për heqjen e festave, duke pohuar se, krahas punëdhënësve, edhe zyrtarët po flasin gjithnjë e më shpesh për kufizimin e të drejtave të punëtorëve.
Ai ngriti pyetjen nëse Risteski ka punuar ndonjëherë ose punon aktualisht të dielave, përpara se të propozojë që pothuajse 90 përqind e punëtorëve që sot nuk punojnë atë ditë të rikthehen në punë të dielave.
LSM i kujtoi zëvendësministrit se edhe e shtuna është ditë jo pune. Sipas sindikatës, punëdhënësit abuzojnë më shumë me këtë ditë, ndërsa politikëbërësit nuk u përgjigjen ankesave të përditshme të punëtorëve.