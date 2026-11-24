Partia e ministrit për Kthim dhe Komunitete në Qeverinë e Kosovës, Nenad Rashiq, i ka cilësuar të papërshtatshme deklaratat e deputetit të Vetëvendosjes, Arbër Rexhaj, lidhur me trashëgiminë ortodokse. Sipas partisë, ky qëndrim u është komunikuar drejtuesve të Lëvizjes Vetëvendosje.
Gjatë një seance në Kuvend, disa ditë më parë, Rexhaj deklaroi se Plani i Ahtisaarit ua kishte marrë shqiptarëve trashëgiminë ortodokse shqiptare dhe e kishte shpallur atë serbe.
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Më 20 nëntor, Kuvendi i Kosovës e miratoi në lexim të parë Projektligjin për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore.
Ndaj këtij projektligji reaguan Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit, si dhe Lista Serbe. Ata shprehën shqetësimin se nisma mund të prekë pozitën e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë dhe mbrojtjen e objekteve të saj fetare.