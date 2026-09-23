Zelensky shpreh gatishmëri për armëpushim energjetik me Rusinë dhe për samit trepalësh me Trump e Putin

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se gjatë takimit me homologun e tij amerikan, Donald Trump, u diskutua mundësia e një marrëveshjeje me Rusinë për një ndërprerje të luftimeve që do të përfshinte infrastrukturën energjetike, si dhe hapat diplomatikë për t’i dhënë fund luftës.
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Pas bisedës me Trump, e cila zgjati rreth 40 minuta, Zelensky u tha gazetarëve se Kievi është i gatshëm për çdo formë “armëpushimi energjetik” me Rusinë.
Megjithatë, kreu i shtetit ukrainas sqaroi se në këto bisedime nuk u përmend mundësia e një ndalimi të njëanshëm të sulmeve ukrainase ndaj rafinerive ruse.
Zelensky ripohoi gjithashtu gatishmërinë e tij për të marrë pjesë në një takim trepalësh me presidentin rus Vladimir Putin dhe Donald Trump.
Ai shprehu shpresën se Uashingtoni do të gjejë një rrugë për ta bindur Moskën që të ulet në tryezën e negociatave dhe të avancojë përpjekjet diplomatike për mbylljen e konfliktit.