28 zjarre në zona të hapura raportohen nga QMK, asnjë prej tyre aktiv

Sipas njoftimit të Qendrës për Menaxhimin e Krizave, deri në orën 07:30 të mëngjesit janë evidentuar 28 vatra zjarri në hapësira të hapura.
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Prej tyre, asnjëra nuk është aktive, njëra ndodhet nën kontroll dhe 27 të tjerat janë fikur plotësisht.
Zjarrvënia në territoret e komunave Makedonski Brod dhe Sopishtë është vënë tashmë nën kontroll: ajo përfshinte fshatin Belica, në rrethin komunal të Kajorecit (Komuna e Makedonski Brodit), dhe u shtri drejt Jasenit (Komuna e Sopishtës), duke djegur pyje me bimësi të ulët dhe të përzier.