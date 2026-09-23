28 zjarre në zona të hapura raportohen nga QMK, asnjë prej tyre aktiv

Sipas njoftimit të Qendrës për Menaxhimin e Krizave, deri në orën 07:30 të mëngjesit janë evidentuar 28 vatra zjarri në hapësira të hapura.

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Prej tyre, asnjëra nuk është aktive, njëra ndodhet nën kontroll dhe 27 të tjerat janë fikur plotësisht.

Zjarrvënia në territoret e komunave Makedonski Brod dhe Sopishtë është vënë tashmë nën kontroll: ajo përfshinte fshatin Belica, në rrethin komunal të Kajorecit (Komuna e Makedonski Brodit), dhe u shtri drejt Jasenit (Komuna e Sopishtës), duke djegur pyje me bimësi të ulët dhe të përzier.


Shtuar 23.09.2026 09:26

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