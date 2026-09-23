Retorika e ashpër e Trump ndez përplasje të re me Havanën nga foltorja e Kombeve të Bashkuara

Një reagim i fortë ka ardhur nga autoritetet kubaneze pas fjalës së mbajtur nga Presidenti amerikan, Donald Trump, në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, ku ai parashikoi rënien e qeverisë komuniste të ishullit.
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Nga podiumi i organizmit botëror, Trump u shpreh se “regjimi komunist po përballet me trysninë më të madhe në historinë e tij. Ai do të shembet”, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara në bisedime me Havanën dhe po garantojnë që “liria do të arrijë” në vendin e Karaibeve.
Shefi i diplomacisë kubaneze, Bruno Rodríguez, që kryeson misionin e vendit në Nju Jork, i quajti pohimet e kreut të Shtëpisë së Bardhë si “trillime” dhe “falsifikime”.
“Administrata amerikane refuzon të pranojë realitetin që Kuba është dhe gëzon të drejtën të jetë një shtet plotësisht sovran dhe i pavarur,” theksoi Rodríguez në një postim në platformën X.
Diplomati shtoi se “asnjë prej pretendimeve të pavërteta” të shprehura nga Trump në OKB dhe “asnjë trillim” nuk mund ta zhvlerësojë këtë realitet. Në të njëjtën linjë, edhe Presidenti kubanez, Miguel Díaz-Canel, iu kundërpërgjigj deklaratave të homologut amerikan, duke e paditur Uashingtonin se po shpërndan “të pavërteta”.
Sipas Díaz-Canel, kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk arrin të arsyetojë politikat që, siç u shpreh ai, po i detyrohen popullsisë së Kubës dhe as strategjinë ekonomike të SHBA-së kundrejt ishullit. Tensionet u bënë të dukshme edhe gjatë momentit kur Trump mbante fjalimin e tij, pasi përfaqësuesit kubanezë braktisën sallën e Asamblesë.
Marrëdhëniet dypalëshe kanë shënuar një acarim të mëtejshëm që nga riardhja e Trump në detyrë gjatë vitit 2025. Presidenti amerikan e ka etiketuar Kubën, e cila shtrihet rreth 150 kilometra larg vijës bregdetare të Floridës, si një “rrezik të jashtëzakonshëm” për sigurinë kombëtare të Amerikës dhe ka lëshuar paralajmërime të përsëritura se do të “marrë në zotërim” territorin e ishullit.
Gjithashtu, administrata e Uashingtonit ka imponuar sanksione të rënda ndaj industrisë energjetike kubaneze, duke thelluar më tej krizën e rëndë ekonomike dhe energjetike që po përjeton vendi.