Fadil Pushkolli, ish-pjesëtar i UÇK-së, lirohet nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut

Fadil Pushkolli, një ish-luftëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, është lënë i lirë nga Policia e Maqedonisë së Veriut.
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Vetë Pushkolli e ka bërë të ditur këtë përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook.
Ai tregoi se pasi u mor në pyetje nga Policia e Maqedonisë së Veriut, u lirua.
“Pas intervistimit dhe marrjes në pyetje, Policia e Maqedonisë së Veriut më liroi. Dëshiroj ta falënderoj Policinë e Maqedonisë së Veriut, veçanërisht pjesëtarët shqiptarë të saj, për korrektësinë, respektin dhe për sjelljen e mirë gjatë gjithë procedurës. UÇK dje, liri sot”, ka shkruar Pushkolli.
Një ditë më parë, Fadil Pushkolli, i cili është ish-anëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, kishte njoftuar se ishte arrestuar në vendkalimin kufitar Bllacë–Elez Han, në Maqedoninë e Veriut.
Pushkolli kishte deklaruar se arrestimi i tij ishte kryer në bazë të një urdhri të lëshuar nga autoritetet serbe.