Pasojat e tajfunit Dujuan në Japoni: shtatë të vdekur, gjashtë të zhdukur dhe 58 mijë familje pa energji

Pas goditjes së tajfunit Dujuan në Japoni, të paktën shtatë persona kanë humbur jetën dhe gjashtë të tjerë rezultojnë të zhdukur në zonën pranë Tokios.
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Në prefekturën Chiba, në lindje të kryeqytetit, janë regjistruar pesë viktima, ndërsa dy të tjera kanë vdekur në prefekturën Kanagawa, në jugperëndim të Tokios.
Ekipet e shpëtimit po vijojnë kërkimet për personat e zhdukur, pas rrëshqitjeve të dheut që u shkaktuan nga reshjet e dendura.
Sipas kompanisë energjetike Tepco, rreth 58 mijë familje në prefekturën Chiba kanë mbetur pa furnizim me energji elektrike. Po në këtë zonë, moti i keq ka dëmtuar më shumë se 460 banesa.
Përpara mbërritjes së tajfunit, më shumë se 1.6 milionë banorë të Tokios dhe zonave përreth morën urdhër për t’u evakuuar nga shtëpitë e tyre. Gjithashtu, për shkak të kushteve të këqija atmosferike u anuluan mbi 275 fluturime.
Agjencia Meteorologjike e Japonisë ka hequr ose ulur shumicën e paralajmërimeve për reshje të dendura dhe rrëshqitje dheu, teksa tajfuni Dujuan po largohet nga verilindja e vendit.
Tajfunet janë një dukuri e shpeshtë në Japoni gjatë fundit të verës dhe fillimit të vjeshtës. Shkencëtarët kanë paralajmëruar se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor po ndikojnë në rritjen e shpeshtësisë dhe intensitetit të ngjarjeve ekstreme të motit.