María Corina Machado njofton kthimin në Venezuelë: Është momenti të jem pranë popullit tim

María Corina Machado, fituese e Çmimit Nobel për Paqe, ka bërë të ditur se “ka ardhur koha” për t’u rikthyer në Venezuelë, pasi u largua nga vendi në dhjetor të vitit 2025 përmes një operacioni të fshehtë.

Në një intervistë për Fox News, udhëheqësja e opozitës venezueliane u shpreh se synon të jetë afër qytetarëve të saj në këtë periudhë të vështirë. “Është detyra ime të shoqëroj popullin tim. Duhet të jemi bashkë për t’u përqafuar, për të vajtuar dhe për të mbajtur zi së bashku”, tha Machado.

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Ajo nënvizoi se shqetësimi i saj kryesor mbetet mbrojtja e jetëve dhe përkrahja për njerëzit e goditur nga kriza. “Prioriteti absolut është shpëtimi i jetëve dhe ngushëllimi e ndihma ndaj atyre që janë lënduar. Shumë shpejt do të kthehem në Venezuelë së bashku me popullin venezuelian”, deklaroi ajo.

Machado ishte larguar nga Venezuela pasi kishte jetuar e fshehur pas zgjedhjeve të vitit 2024, të cilat u vunë në pikëpyetje gjerësisht nga opozita dhe faktorë ndërkombëtarë.

Vendimi për rikthimin e saj vjen pasi ajo mori vlerësim ndërkombëtar me Çmimin Nobel për Paqe, i akorduar për përkushtimin e saj ndaj demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Venezuelë.


Shtuar 29.06.2026 10:28

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