Izraeli njeh zyrtarisht gjenocidin armen, përplasje të reja politike me Turqinë

Ngjarjet tragjike të vitit 1915 u njohën zyrtarisht nga qeveria izraelite si gjenocidi armen, pasi vendimi u miratua njëzëri. Gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Jashtëm Gideon Sa’ar deklaroi se “Nuk është kurrë vonë për të bërë gjënë e duhur”.

Në Jerusalem, ky hap u prit pozitivisht nga komuniteti armen, pas një pritjeje të gjatë prej shumë vitesh. Sa’ar u bëri të ditur anëtarëve të kabinetit se kishte marrë edhe një letër vlerësimi nga Kisha Armene dhe komuniteti armen i Qytetit të Shenjtë.

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Vendimi mori edhe mbështetjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu. Sipas qeverisë izraelite, ky është një qëndrim që lidhet me pranimin e një fakti historik, i cili më herët është njohur edhe nga shumë vende të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara.

Për Ankaranë, megjithatë, çështja vijon të mbetet e papranueshme. Lëvizja e Izraelit pritet të thellojë më tej tensionet me Turqinë, e cila prej vitesh kundërshton përkufizimin si gjenocid të masakrës ndaj armenëve të kryer nga Perandoria Osmane gjatë Luftës së Parë Botërore.

Reagimi i Ministrisë së Jashtme turke ishte i menjëhershëm, duke e cilësuar vendimin si “politik” dhe duke pretenduar se ai synon të mbulojë krimet e Izraelit.

Presidenti Recep Tayyip Erdogan nuk e komentoi drejtpërdrejt vendimin e qeverisë izraelite, por në një aktivitet të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) ai përsëriti: “Në Gaza është kryer një gjenocid. Pa asnjë dyshim, ne do t’i kërkojmë llogari për këtë.”

Nisma e Izraelit u bë publike pasi presidenti amerikan Donald Trump vlerësoi Erdoganin, duke thënë: “Ai bëri gjithçka që i kërkova. Mund të kishte dalë në mbështetje të Iranit, sepse nuk është një admirues i madh i Izraelit. Por unë i kërkova të qëndronte jashtë kësaj çështjeje dhe ai ashtu bëri”, pohoi Trump.


Shtuar 29.06.2026 15:33

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