Izraeli hedh në erë tunel të Hezbollahut në jug të Libanit, dy ditë pas marrëveshjes; Netanyahu: Brenda kishte qindra armë

Një operacion i ushtrisë izraelite në jug të Libanit ka çuar në shkatërrimin e një tuneli të gjatë nëntokësor të Hezbollahut, vetëm dy ditë pasi në Uashington u firmos një marrëveshje kornizë mes Izraelit dhe Libanit për uljen e tensioneve.
Konfirmimi i këtij zhvillimi erdhi përmes një deklarate të përbashkët nga kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes, Yisrael Katz.
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Autoritetet izraelite thanë se tuneli kishte një gjatësi mbi 200 metra dhe ndodhej në një thellësi prej më shumë se 25 metrash. Sipas tyre, në brendësi të tij gjendeshin qindra armë, si edhe silose për lëshimin e raketave të orientuara kundër Izraelit.
“Ky tunel përmbante qindra armë dhe silose lëshimi të drejtuara kundër shtetit të Izraelit dhe qytetarëve të tij”, thuhet në deklaratë.
Në një njoftim më vete, ushtria izraelite bëri me dije se në këtë tunel ishin zbuluar katër pozicione për lëshim raketash.
Po ashtu, autoritetet izraelite deklaruan se përpara ndërhyrjes ishin vënë në dijeni Shtetet e Bashkuara dhe i dërguari amerikan në Liban lidhur me operacionin për shkatërrimin e kësaj infrastrukture ushtarake.
Ndërkaq, një gazetar i AFP-së në qytetin bregdetar të Tyre-it, rreth 10 kilometra larg zonës së shpërthimit pranë fshatit Majdal Zoun, raportoi se kishte parë tym të dendur që ngrihej nga vendi ku po zhvillohej operacioni.
Sipas raportimit të tij, banorë të disa komuniteteve në jug të Tyre-it u larguan nga banesat pasi mediat libaneze njoftuan se ushtria izraelite po bëhej gati të shpërthente infrastrukturë të Hezbollahut në atë zonë.
Ky operacion po zhvillohet në një kohë të ndjeshme, pasi vetëm dy ditë më herët, qeveritë e Izraelit dhe Libanit nënshkruan në Uashington një marrëveshje kornizë të negociuar me ndërmjetësimin e SHBA-së, e cila synon të krijojë kushtet për rikthimin e paqes mes dy vendeve pas dekadash armiqësie.
Sipas marrëveshjes, Izraeli duhet të tërheqë trupat nga territoret e pushtuara në Liban, ndërsa nga ana tjetër autoritetet libaneze duhet fillimisht të çarmatosin Hezbollahun dhe t’ia kalojnë ushtrisë kontrollin e zonave të përcaktuara si “zona pilot”.
Megjithatë, Hezbollahu e ka kundërshtuar publikisht këtë marrëveshje, duke e bërë të paqartë zbatimin e saj dhe duke shtuar pasigurinë për gjendjen e sigurisë në kufirin mes dy vendeve.