Humbja e Kongresit e dobëson Trumpin, por Shtëpia e Bardhë përgatit strategjinë e dy viteve të fundit

Humbja e Kongresit e dobëson Trumpin, por Shtëpia e Bardhë përgatit strategjinë e dy viteve të fundit

Demokratët kanë marrë kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit, duke e vendosur Donald Trumpin përballë një periudhe të vështirë politike gjatë dy viteve të mbetura të mandatit të tij.

Megjithatë, sipas Reuters, presidenti amerikan nuk synon të lejojë që kjo humbje t’i bllokojë qeverisjen. Bashkëpunëtorët e tij kanë hartuar paraprakisht një plan emergjence, përmes të cilit Trump pritet të vijojë zbatimin e axhendës së tij edhe pa mbështetjen e shumicës në Kongres.

Të lidhura

None found

Strategjia përfshin pesë drejtime kryesore. Një prej tyre është vendosja e tarifave të reja, me fokus të veçantë te tokat e rralla dhe turbinat e erës. Në arenën ndërkombëtare, administrata synon të ruajë nismën në marrëdhëniet e jashtme dhe në çështjet ushtarake.

Për emigracionin nuk parashikohet zbutje e politikave. Përkundrazi, pritet të vijojë forcimi i masave migratore, si edhe ashpërsimi i rregullave për vizat e punës dhe të studimit.

Në fushën ekonomike, plani parashikon ndërhyrje në industri dhe në raportet tregtare, ndërsa agjencitë federale mund t’i nënshtrohen një riorganizimi. Synimi është që Trump të mbështetet sa më shumë te vendimet presidenciale, kompetencat ekzekutive dhe fondet e miratuara më herët, pa kërkuar autorizim të ri nga Kongresi.

Raportimi i Reuters thekson se Shtëpia e Bardhë ka përgatitur edhe mekanizma për t’i mbrojtur këto vendime nga sfidat në gjykata dhe nga hetimet që demokratët mund të nisin.

Demokratët pritet të hetojnë pasurimin e Trumpit dhe familjes së tij, deportimet masive të emigrantëve, si edhe abuzimet e dyshuara të zyrtarëve të administratës. Në fokus të veçantë mund të jetë kreu i Pentagonit, Pete Hegseth. Përplasja mes Shtëpisë së Bardhë dhe Kongresit mund të çojë në një ngërç politik.

Edhe pse Trump po përshkruhet si një “rosë e calë”, shprehje që përdoret për një president ende në detyrë, por me ndikim politik të kufizuar, ai ruan të drejtën e vetos. Përmes saj, presidenti mund të pengojë nismat e demokratëve.


Shtuar 4.11.2026 18:13

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë
Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale

Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale
Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028

Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028
Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë

Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë
Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?

Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?
Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat

Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat
Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur

Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar