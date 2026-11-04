Kurti dhe gjeneralmajori Osborn bisedojnë për modernizimin dhe transformimin e FSK-së

Kurti dhe gjeneralmajori Osborn bisedojnë për modernizimin dhe transformimin e FSK-së

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u takua me gjeneralmajorin Stephen E. Osborn, Agjutant i Përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës. Në qendër të bisedës ishte bashkëpunimi ushtarak mes Kosovës dhe Ajovës, si dhe zhvillimi i kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).

Në takim mori pjesë edhe komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari. Kurti shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të gjeneralmajorit Osborn në transformimin e FSK-së, modernizimin e saj dhe forcimin e kapaciteteve.

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Në një postim në Facebook, kryeministri vlerësoi partneritetin me Gardën Kombëtare të Ajovës dhe ndihmën e saj në trajnimin profesional, edukimin, lidershipin ushtarak, si dhe planifikimin operacional e logjistik.

Kurti e cilësoi këtë marrëdhënie si partneritet të dyfishtë të Republikës së Kosovës, me Ajovën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai theksoi se mbështetja e Gardës Kombëtare të Ajovës për FSK-në është e vyer dhe e dobishme, veçanërisht në fushat e trajnimit, edukimit, udhëheqjes ushtarake dhe planifikimit operacional e logjistik.

Kryeministri bëri të ditur se gjatë takimit, të zhvilluar pasdite në Zyrën e Kryeministrit së bashku me gjenerallejtënant Bashkim Jasharin, e falënderoi Osbornin për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe përkrahjen e pandërprerë në procesin e transformimit, modernizimit dhe ngritjes së kapaciteteve të FSK-së.

Palët diskutuan gjithashtu për hapat e parë, me rëndësi të veçantë, drejt zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, si dhe për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon. Sipas Kurtit, ata u pajtuan për rolin kyç të Republikës së Kosovës në ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor.


Shtuar 4.11.2026 18:17

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