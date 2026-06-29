Holanda paralajmëron: Pas luftës në Ukrainë, Rusia mund të godasë vende të NATO-s

Ministria e Mbrojtjes e Holandës ka ngritur shqetësimin se, pasi të mbarojë lufta në Ukrainë, Rusia mund të ndërmarrë një operacion ushtarak “në shkallë të kufizuar” ndaj shteteve anëtare të NATO-s.
Në raportin e përvitshëm për strategjinë e mbrojtjes, ministria theksoi se Evropa ndodhet në një “zonë gri” mes paqes dhe luftës. Po ashtu, ajo njoftoi angazhimin për të shtuar investimet në mbrojtjen holandeze, me fokus të veçantë te sistemet e armëve pa pilot, përfshirë dronët.
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Sipas zyrtarëve holandezë, “Shërbimet holandeze të inteligjencës vlerësojnë se Rusia po përgatit një përballje të gjatë me Evropën. Në rastin më të keq, mund të ketë një luftë të kufizuar kundër anëtarëve të NATO-s, pas përfundimit të luftës së Rusisë në Ukrainë”.
Ky paralajmërim publikohet një javë përpara samitit të NATO-s, i cili do të zhvillohet në Ankara më 7-8 korrik. Në qendër të bisedimeve pritet të jetë pikërisht rreziku që vjen nga Rusia.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, është shprehur se Rusia “mund të jetë gati brenda pesë viteve të ardhshme” për një përplasje me Aleancën.
Si pjesë e masave për t’iu kundërvënë këtyre kërcënimeve, Holanda synon të ngrejë një “laborator zhvillimi” të dedikuar për dronë që mund të përballen me mjete të tjera ajrore pa pilot.
Ministri i Mbrojtjes, Dylan Yesilgoz, deklaroi: “Pyetja është nëse Evropa dhe Holanda do të jenë mjaftueshëm të forta në kohë për të mbrojtur lirinë, sigurinë dhe mënyrën tonë të jetesës”.
Ajo shtoi më tej: “Kjo është përgjegjësi e çdo brezi, por rrallë ka qenë kaq urgjente”.