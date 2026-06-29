Fizikania Gabriella Greison: Vapa ka ekzistuar edhe më parë, por sot rekordet po thyhen më shpesh dhe me intensitet më të madh

Valët rekord të të nxehtit kanë rikthyer sërish shprehjen e njohur se “Edhe 40 vite më parë bënte vapë”. Fizikania italiane Gabriella Greison thotë se ky pretendim është i saktë vetëm deri diku dhe se nuk mjafton për të shpjeguar atë që po ndodh me ndryshimet klimatike.

Sipas saj, thelbi i problemit nuk qëndron te fakti që edhe në të kaluarën ka pasur ditë shumë të nxehta, por te realiteti se sot rekordet e temperaturave po tejkalohen gjithnjë e më shpesh, me diferenca më të mëdha, zgjasin më gjatë dhe ndodhin njëkohësisht në rajone të ndryshme të botës.

Të lidhura

None found

Greison shpjegon se klima nuk sillet si një termometër, ku zhiva ngrihet në mënyrë lineare, por si një sistem i ndërlikuar ku ndikojnë njëkohësisht atmosfera, oqeanet, akujt, rrymat ajrore dhe toka. Për këtë arsye, edhe një rritje e vogël e temperaturës mesatare mund të shtojë ndjeshëm mundësinë e fenomeneve ekstreme, si valët e të nxehtit, thatësirat dhe stuhitë.

Ajo nënvizon gjithashtu se ndryshimet klimatike ushqehen nga mekanizma që vetëforcohen. Si shembull, fizikania përmend tokën e thatë, e cila avullon më pak ujë, humbet më pak nxehtësi dhe si pasojë nxehet edhe më shumë, duke krijuar një cikël që i përkeqëson temperaturat.

“Mohimi i ndryshimeve klimatike shpesh buron nga një mënyrë e gabuar e të kuptuarit të klimës, duke u fokusuar te ngjarjet e veçanta dhe jo te sjellja e të gjithë sistemit klimatik”, pohon Greison.

“Sfida kryesore nuk është vetëm temperatura, por sasia në rritje e energjisë që sistemi klimatik po grumbullon”, shton ajo.

Sipas saj, për të kufizuar ngrohjen globale janë të domosdoshme ulja e emetimeve të gazeve serrë, rritja e efikasitetit energjetik, si edhe investimet në energjinë bërthamore të gjeneratës së re dhe në burimet e rinovueshme.


Shtuar 29.06.2026 12:18

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
40-vjeçari pjesërisht i verbër del në gjyq në Britani, akuzohet për vrasjen e dy punonjëseve të seksit dhe përdhunimin e një gruaje tjetër

40-vjeçari pjesërisht i verbër del në gjyq në Britani, akuzohet për vrasjen e dy punonjëseve të seksit dhe përdhunimin e një gruaje tjetër
Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë

Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë
Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve

Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve
Sulmet pakistaneze në Afganistan lënë 28 të vdekur, talebanët i quajnë “akt frikacak”

Sulmet pakistaneze në Afganistan lënë 28 të vdekur, talebanët i quajnë “akt frikacak”
Alarm në Oulu të Finlandës, policia heton disa sulme me thikë ndaj emigrantëve dhe dyshon për të njëjtin autor

Alarm në Oulu të Finlandës, policia heton disa sulme me thikë ndaj emigrantëve dhe dyshon për të njëjtin autor
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio