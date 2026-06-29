Fizikania Gabriella Greison: Vapa ka ekzistuar edhe më parë, por sot rekordet po thyhen më shpesh dhe me intensitet më të madh

Valët rekord të të nxehtit kanë rikthyer sërish shprehjen e njohur se “Edhe 40 vite më parë bënte vapë”. Fizikania italiane Gabriella Greison thotë se ky pretendim është i saktë vetëm deri diku dhe se nuk mjafton për të shpjeguar atë që po ndodh me ndryshimet klimatike.
Sipas saj, thelbi i problemit nuk qëndron te fakti që edhe në të kaluarën ka pasur ditë shumë të nxehta, por te realiteti se sot rekordet e temperaturave po tejkalohen gjithnjë e më shpesh, me diferenca më të mëdha, zgjasin më gjatë dhe ndodhin njëkohësisht në rajone të ndryshme të botës.
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Greison shpjegon se klima nuk sillet si një termometër, ku zhiva ngrihet në mënyrë lineare, por si një sistem i ndërlikuar ku ndikojnë njëkohësisht atmosfera, oqeanet, akujt, rrymat ajrore dhe toka. Për këtë arsye, edhe një rritje e vogël e temperaturës mesatare mund të shtojë ndjeshëm mundësinë e fenomeneve ekstreme, si valët e të nxehtit, thatësirat dhe stuhitë.
Ajo nënvizon gjithashtu se ndryshimet klimatike ushqehen nga mekanizma që vetëforcohen. Si shembull, fizikania përmend tokën e thatë, e cila avullon më pak ujë, humbet më pak nxehtësi dhe si pasojë nxehet edhe më shumë, duke krijuar një cikël që i përkeqëson temperaturat.
“Mohimi i ndryshimeve klimatike shpesh buron nga një mënyrë e gabuar e të kuptuarit të klimës, duke u fokusuar te ngjarjet e veçanta dhe jo te sjellja e të gjithë sistemit klimatik”, pohon Greison.
“Sfida kryesore nuk është vetëm temperatura, por sasia në rritje e energjisë që sistemi klimatik po grumbullon”, shton ajo.
Sipas saj, për të kufizuar ngrohjen globale janë të domosdoshme ulja e emetimeve të gazeve serrë, rritja e efikasitetit energjetik, si edhe investimet në energjinë bërthamore të gjeneratës së re dhe në burimet e rinovueshme.