Europa përfshihet nga temperaturat ekstreme, në Gjermani policia freskon qytetarët me automjete me topa uji

Një nga valët më të ashpra të të nxehtit të regjistruara ndonjëherë ka përfshirë Evropën, ku në disa zona temperaturat kanë shkuar deri në 40°C, duke sjellë pasoja të rënda për shëndetin, furnizimin me energji dhe infrastrukturën.
Në një sërë shtetesh evropiane, mes tyre Gjermania, Franca, Austria dhe Polonia, i nxehti ekstrem ka krijuar vështirësi serioze në jetën e përditshme. Në Berlin, policia nxori në terren automjete me topa uji për të freskuar turmat nëpër rrugë, ndërsa qytetarëve u është kërkuar të shmangin qëndrimin në diell dhe të kujdesen për hidratimin.
Të lidhura
None found
Agjencia franceze e shëndetit publik bën të ditur se në Francë numri i viktimave të lidhura me të nxehtin ka arritur në rreth 1,000 persona. Pjesa më e madhe e atyre që kanë humbur jetën janë të moshuar, ndërsa autoritetet theksojnë se bilanci mund të rritet, pasi spitalet dhe qendrat e kujdesit vijojnë përditësimin e të dhënave.
Sipas shkencëtarëve, ky episod renditet mes valëve më të forta të të nxehtit që ka përjetuar ndonjëherë Evropa. Ata paralajmërojnë se ndryshimet klimatike po i bëjnë fenomene të tilla më të shpeshta dhe më të rrezikshme, duke theksuar se ngjarje që dikur ishin të rralla po shndërrohen tashmë në një dukuri pothuajse vjetore.
Pasojat janë ndjerë edhe në energji dhe transport. Temperaturat e larta kanë dëmtuar infrastrukturën, duke sjellë pezullim ose kufizim të disa linjave hekurudhore, ndërsa rrjetet elektrike po përballen me presion të madh nga rritja e kërkesës për ftohje.
Në Hungari, një central bërthamor e ka ulur prodhimin për shkak të mbinxehjes së ujërave të lumit Danub, të cilat përdoren për ftohje. Në Itali, nga ana tjetër, niveli i ulët i lumit Po ka sjellë depërtimin e ujit të detit në brendësi të tokës, duke vënë në rrezik bujqësinë.
Autoritetet kanë paralajmëruar se në ditët në vijim disa rajone mund të goditen nga stuhi të forta, ndërsa vala e të nxehtit pritet të lëvizë gradualisht drejt Evropës Qendrore dhe Ballkanit.