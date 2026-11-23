Luciano Spalletti ka kërkuar përforcime në sulm dhe pret që Juventusi të lëvizë në afatin kalimtar të janarit. Trajneri kërkon një qendërsulmues klasik, që t’i shtojë mundësi repartit ofensiv.
Edhe pse Nick Woltemade dhe Randal Kolo Muani kanë treguar se mund të përshtaten mirë në sulm, sipas Spallettit ekipit i mungon një lojtar i fuqishëm fizikisht. Ai duhet të jetë në gjendje ta mbajë topin, të luajë me shpinë nga porta dhe të përbëjë rrezik të vazhdueshëm brenda zonës kundërshtare.
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Pas fitores 4-0 ndaj Venezias, tekniku italian foli për nevojën që Juventusi të përforcohet në këtë pozicion.
“Më duhet ende një sulmues. Duhet të jetë fizikisht i fortë, një nëntë klasike që mund të pozicionohet në qendër të zonës dhe të shpërndajë topat. Dikush me nëntë këmbë… Në futbollin modern një lojtar i tillë është i domosdoshëm. Kolo Muani mund të luajë në atë pozitë, por duhet ta kuptojë këtë. Na duhet një sulmues në janar”, u shpreh Spalletti.
Mediat italiane raportojnë se klubi ka nisur të shqyrtojë profile që përkojnë me kërkesat e trajnerit. Në krye të listës përmendet Alexander Sorloth i Atletico Madridit, për të cilin Juventusi ishte interesuar edhe gjatë merkatos së verës. Bisedimet rreth një transferimi të mundshëm të sulmuesit norvegjez kanë rifilluar.
Një mundësi tjetër është Folarin Balogun i Monacos, por marrja e tij konsiderohet më e ndërlikuar. Sulmuesi vlerësohet rreth 50 milionë euro, një shumë që Juventusi e ka të vështirë ta përballojë në këtë moment.
Përpara se të shpenzojë për lojtarë të rinj, drejtuesit mund të duhet të shesin disa futbollistë. Spalletti ka vënë në dukje se skuadra ka tepricë lojtarësh në krahë, ndaj nuk përjashtohet që disa prej tyre të largohen në janar.
Mes emrave të përmendur është Edon Zhegrova, i cili deri tani është përdorur kryesisht si zëvendësues. Sidoqoftë, largimi i përfaqësuesit të Kosovës nuk shihet si i mundshëm, pasi Juventusi vazhdon ta llogarisë atë në planet e veta.
Nuk pritet të ndryshojë as e ardhmja e Kerim Alajbegoviqit, që shihet si pjesë e rëndësishme e projektit të ardhshëm të klubit. Futbollisti 19-vjeçar iu bashkua Juventusit gjatë verës dhe paraqitjet e tij kanë ngjallur pritshmëri të mëdha.
Klubi duhet të veprojë duke pasur parasysh kufizimet financiare, marrëveshjen me UEFA-n dhe parametrat ekonomikë. Për rrjedhojë, përmbushja e kërkesës së Spallettit në janar do të kërkojë planifikim të kujdesshëm.
Ardhja e një sulmuesi qendre mund të ndryshojë edhe rolin e Kolo Muanit, i cili do të përballet me më shumë konkurrencë për një vend në formacion.
Pas triumfit kundër Venezias, Juventusi do të luajë në Evropë ndaj Omolucit, përpara përballjes së vështirë në Serie A me Comon.