Fotot e fundit të Sydney Sweeney kanë marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Aktorja amerikane pozon me të brendshme të bardha transparente, pjesë e koleksionit festiv të markës së saj, Syrn.
Ylli i “Euphoria” është fotografuar në një peizazh dimëror, me dëborë në sfond, duke ndërthurur atmosferën e Krishtlindjeve me një paraqitje provokuese. Në set ajo mban reçipeta të bardha transparente, çorape të gjata dhe aksesorë të bardhë me push.
Të lidhura
None found
Materiali transparent i reçipetave u vu në pah në disa prej pozave, duke bërë që imazhet të diskutoheshin gjerësisht nga ndjekësit e aktores.
Me buzë të kuqe dhe një pamje glamuroze, Sweeney prezanton koleksionin e ri të të brendshmeve për festat e fundvitit.
Ndjekësit kanë reaguar edhe me komente entuziaste. Njëri prej tyre shkroi: “Uau! A mund të jesh edhe më e mrekullueshme? Jashtëzakonisht seksi”.
Aktorja kishte bërë të ditur ditët e fundit se do të publikonte fotografi me tematikë Krishtlindjet. Javën e kaluar, në të njëjtin set me sfondin e mbuluar nga bora, ajo u shfaq me reçipeta të bardha dhe tanga.
Sweeney e lançoi Syrn, markën e saj të të brendshmeve, në fillim të këtij viti. Pas disa javësh gjatë të cilave fushatat e markës paraqitën modele të tjera, ajo është rikthyer së fundmi si fytyrë e promovimit.
Paralelisht, aktorja po vazhdon punën në kinematografi. Ajo është pjesë e xhirimeve të filmit “The Housemaid’s Secret”, ku luan edhe Michele Morrone, i njohur gjithashtu për lidhjen e mëparshme me Khloé Kardashian.