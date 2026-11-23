Rrënimi i ndërtimeve pa leje pranë Liqenit të Ujmanit nga institucionet e Kosovës ka rikthyer në qendër përplasjet politike mes Prishtinës dhe Beogradit, duke nxitur reagime nga autoritetet serbe dhe Lista Serbe. Më 20 nëntor, autoritetet kosovare shembën dy banesa pranë liqenit, ndërsa pronarët e katër objekteve të tjera pranuan t’i largonin vetë verandat. Operacioni u krye si pjesë e veprimeve kundër ndërtimeve pa leje në zonat rreth liqeneve të Kosovës.
Ky veprim vjen pas ndërhyrjeve të mëparshme në të njëjtën zonë. Në korrik, institucionet e Kosovës kishin shembur 11 shtëpi, të cilat sipas ndërmarrjes publike Ibër-Lepenc ishin ngritur pa leje në pronën që ajo administron. Megjithatë, operacionet e kaluara kishin ngjallur shqetësime edhe te Bashkimi Evropian, i cili kishte kërkuar që rrënimet të pezulloheshin derisa të adresoheshin çështjet që lidhen me procedurat ligjore dhe mosmarrëveshjet pronësore të banorëve të prekur.
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Pas ndërhyrjes së fundit, Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë e cilësoi atë si shkelje të të drejtave pronësore të serbëve, kurse Lista Serbe kërkoi ndalimin e rrënimeve deri në përfundimin e proceseve gjyqësore. Këto reagime kanë rikthyer debatin për mënyrën se si trajtohen çështjet e zbatimit të ligjit në veri, si dhe për përpjekjet e Beogradit që zhvillimet në këtë pjesë të Kosovës t’i paraqesë si problem të të drejtave të komunitetit serb.
Në këtë kontekst dalin disa pikëpyetje: A po përpiqet Beogradi që një çështje të zbatimit të ligjit ta kthejë në një temë të re politike kundër Kosovës? Dhe si duhet të veprojnë institucionet për t’iu përgjigjur pretendimeve të Serbisë, duke treguar njëkohësisht se ligji zbatohet pa dallime etnike dhe me respektim të procedurave?
Për këto zhvillime, për “Bota sot” kanë folur analisti Gani Qarri dhe profesori Nijazi Halili, të cilët kanë dhënë vlerësimet e tyre për kontekstin politik të reagimeve të Beogradit, historinë e zhvillimeve në veri dhe mënyrën se si institucionet e Kosovës duhet ta trajtojnë këtë çështje.
Halili: Beogradi po mundohet që zbatimin e ligjit ta paraqesë si cënim të të drejtave të serbëve
Profesori Nijazi Halili vlerëson se veprimi i institucioneve të Kosovës në zonën e Liqenit të Ujmanit duhet parë para së gjithash si çështje e zbatimit të ligjit, e mbrojtjes së pronës publike dhe e respektimit të rendit juridik.
Sipas tij, çdo ndërtim pa leje duhet të trajtohet në përputhje me ligjet dhe procedurat në fuqi, pa marrë parasysh përkatësinë etnike të pronarit apo personit që e ka ndërtuar objektin.
“Aksioni i institucioneve të Kosovës në zonën e Liqenit të Ujmanit duhet të shihet para së gjithash si çështje e zbatimit të ligjit, e mbrojtjes së pronës publike dhe e respektimit të rendit juridik. Çdo ndërtim pa leje, pavarësisht se kush e ka ndërtuar apo cilës përkatësi etnike i takon pronari, duhet të trajtohet në përputhje me ligjet dhe procedurat në fuqi”, shprehet Halili.
Duke komentuar reagimet nga Beogradi dhe Lista Serbe, profesori thotë për “Bota sot” se ato dëshmojnë tendencën për t’u dhënë dimension politik dhe etnik çështjeve që, sipas tij, duhet të trajtohen si çështje juridike dhe administrative.
Ai vlerëson se përmes këtyre reagimeve, Serbia po përpiqet ta zhvendosë debatin nga ligjshmëria e ndërtimeve te pretendimet për cenimin e të drejtave të komunitetit serb.
“Në këtë rast, reagimet e Beogradit dhe të Listës Serbe dëshmojnë edhe një herë tendencën për t’i dhënë një dimension politik dhe etnik çështjeve që në thelb duhet të trajtohen si çështje juridike dhe administrative. Beogradi po përpiqet që një veprim të institucioneve të Kosovës për zbatimin e ligjit ta paraqesë si cenim të të drejtave të komunitetit serb, duke e zhvendosur debatin nga ligjshmëria e ndërtimeve te narrativa politike për situatën në veri”, deklaron ai.
Halili nuk e përjashton mundësinë që Serbia ta përdorë rastin e Ujmanit edhe në arenën ndërkombëtare, me synimin për të ushtruar presion diplomatik ndaj Kosovës dhe për të krijuar perceptimin se institucionet e saj po veprojnë kundër komunitetit serb.
Sipas tij, kjo qasje synon që vendimet dhe çështjet lokale të institucioneve të Kosovës të shndërrohen në tema të përplasjeve ndërkombëtare.
“Nuk përjashtohet mundësia që Serbia ta përdorë këtë rast edhe në arenën ndërkombëtare, me qëllim që të ushtrojë presion diplomatik ndaj Kosovës dhe të krijojë perceptimin se institucionet e saj po veprojnë kundër komunitetit serb. Kjo është pjesë e një qasjeje politike përmes së cilës çështjet lokale dhe vendimet legjitime të institucioneve të Kosovës tentohen të shndërrohen në tema të dialogut dhe të përplasjeve ndërkombëtare”, thekson Halili.
Megjithatë, profesori kërkon që institucionet e Kosovës të mos bien në atë që ai e cilëson si kurth politik. Sipas tij, përgjigjja më e mirë ndaj pretendimeve të Beogradit duhet të jetë transparenca dhe argumentimi juridik, duke dëshmuar se procedurat janë respektuar dhe se nuk ka pasur trajtim selektiv apo diskriminues mbi baza etnike.
“Përgjigjja më e mirë ndaj pretendimeve të Beogradit është transparenca, argumentimi juridik dhe zbatimi i barabartë i ligjit. Institucionet duhet të publikojnë bazën ligjore të aksionit, të dëshmojnë se janë respektuar procedurat dhe se nuk ka pasur trajtim selektiv apo diskriminues mbi baza etnike”, shprehet ai.
Halili vë në dukje edhe rëndësinë e komunikimit me partnerët ndërkombëtarë, duke kërkuar që Kosova t’i informojë ata përmes fakteve dhe dokumenteve konkrete, në mënyrë që pretendimet e Serbisë të mos mbeten narrativa e vetme për zhvillimet në këtë zonë.
Ai thekson se të drejtat e komunitetit serb duhet të garantohen dhe respektohen plotësisht, por kjo nuk duhet të përdoret si arsye për të shmangur zbatimin e ligjit.
“Në fund, sundimi i ligjit nuk mund të jetë çështje interpretimi politik dhe as privilegj që varet nga përkatësia etnike. Të drejtat e komunitetit serb duhet të garantohen dhe respektohen plotësisht, por ato nuk mund të përdoren si mburojë për shkeljen e ligjit. Kosova duhet të dëshmojë se është shtet që mbron të drejtat e të gjithë qytetarëve, por njëkohësisht nuk lejon që zbatimi i ligjit dhe mbrojtja e interesit publik të shndërrohen në peng të kalkulimeve politike të Beogradit”, përfundon Halili.
Qarri: Serbia po e përdor Ujmanin për të rikthyer tensionet politike në veri
Ndërkaq, analisti Gani Qarri e sheh aksionin në zonën e Ujmanit në një kontekst më të gjerë historik dhe politik, duke rikujtuar ndërtimet pa leje dhe ndryshimet demografike që, sipas tij, kanë ndodhur në veri të Kosovës pas luftës.
Qarri thotë se për një kohë të gjatë në këtë pjesë të vendit janë ndërtuar vendbanime dhe objekte pa leje, ndërsa institucionet e atëhershme nuk kanë ndërmarrë veprime të mjaftueshme për ta parandaluar këtë dukuri.
Sipas tij, reagimet e tanishme ndaj rrënimit të ndërtimeve në Ujman duhet të shihen edhe në raport me historinë e uzurpimit të pronave dhe dëbimit të shqiptarëve nga veriu.
“Grupet që për një kohë të gjatë vepronin pa kontroll të institucioneve shtetërore, duke ndërtuar lagje dhe objekte pa leje, e kanë të vështirë ta pranojnë zbatimin e rendit dhe të ligjit edhe në zonën e Liqenit të Ujmanit. Për vite me radhë, në veri janë ngritur ndërtime dhe vendbanime të kundërligjshme, ndërsa institucionet e atëhershme nuk kanë reaguar siç është dashur”, vlerëson Qarri për “Bota sot”.
Ai rikujton se pas luftës, sipas tij, shumë shqiptarë u dëbuan nga shtëpitë dhe pronat e tyre në veri, ndërsa një pjesë e pronave u uzurpuan. Qarri pretendon se në atë periudhë u ndërtuan edhe lagje të tëra pa lejet përkatëse, me financim dhe mbështetje nga Serbia.
Sipas tij, është e papranueshme që sot të krijohen reagime të mëdha politike për rrënimin e disa objekteve pa leje, ndërkohë që çështja e kthimit të shqiptarëve të dëbuar dhe e pronave të tyre vazhdon të mbetet e pazgjidhur.
Qarri kritikon edhe Listën Serbe, duke thënë se ajo po e përdor rastin e Ujmanit për të nxitur tensione dhe për të krijuar përshtypjen se institucionet e Kosovës po veprojnë kundër komunitetit serb.
“Lista Serbe, në vend që të angazhohet për kthimin e shqiptarëve të dëbuar në shtëpitë dhe pronat e tyre, po krijon reagime të mëdha politike për rrënimin e disa ndërtimeve të kundërligjshme. Kjo tregon se çështja po përdoret për ta rikthyer vëmendjen te përplasjet politike rreth zhvillimeve në veri, ndonëse bëhet fjalë për një aksion që lidhet me zbatimin e ligjit”, shprehet ai.
Duke folur për mundësinë që Serbia ta përdorë këtë çështje në raportet me ndërkombëtarët, Qarri vlerëson se Beogradi synon të krijojë presion ndaj institucioneve të Kosovës dhe ta paraqesë aksionin si problem të të drejtave të serbëve.
Ai thekson se institucionet e Kosovës kanë përgjegjësi të mbrojnë pronën publike dhe të zbatojnë ligjin në tërë territorin e vendit, por kërkon që këtë ta bëjnë në mënyrë të argumentuar dhe pa lënë hapësirë për interpretime të njëanshme.
Sipas Qarrit, zbatimi i ligjit në zonat përreth liqeneve nuk duhet të trajtohet ndryshe në veri nga sa trajtohet në pjesët e tjera të Kosovës. Ai përmend edhe aksionet në zonat e Liqenit të Radoniqit, Badovcit dhe Batllavës, duke thënë se parimi i njëjtë duhet të vlejë në të gjithë territorin.
“Çështja e zbatimit të ligjit dhe mbrojtja e pronës publike, në jug e veri, lindje e perëndim dhe në çdo cep të vendit, janë çështje të brendshme të shtetit të Kosovës. Serbia dhe Lista Serbe nuk mund ta shndërrojnë zbatimin e ligjit në temë politike për të ushtruar presion ndaj Kosovës”, deklaron ai.
Qarri rikthen në vëmendje edhe sulmin e armatosur në Banjskë, më 24 shtator 2023, ku u vra polici Afrim Bunjaku. Ai kritikon Listën Serbe për qëndrimet e saj ndaj institucioneve të Kosovës dhe pretendon se reagimet e saj për aksionin në Ujman janë pjesë e një qasjeje më të gjerë politike të Beogradit ndaj zhvillimeve në veri.
Në këtë kontekst, analisti kërkon që institucionet e Kosovës të mos mjaftohen vetëm me reagime publike, por të ndërmarrin veprime konkrete për të dokumentuar historinë e dëbimit të shqiptarëve dhe për të krijuar kushte për kthimin e tyre në pronat dhe vendbanimet nga të cilat janë larguar.
Ai propozon që Kosova të kërkojë mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të organizatave ndërkombëtare, përfshirë OSBE-në dhe Kryqin e Kuq, për çështjen e kthimit të shqiptarëve të dëbuar në veri.
“Institucionet e Kosovës duhet të kërkojnë mbështetjen ekonomike dhe përkrahjen politike e humanitare të BE-së dhe të faktorit ndërkombëtar, përfshirë organizatat përkatëse, që të krijohen kushtet për kthimin e shqiptarëve të dëbuar në vendbanimet dhe pronat e tyre në veri. Kthimi i tyre duhet të jetë pjesë e angazhimit institucional dhe ndërkombëtar, në mënyrë që të adresohen edhe pasojat e dëbimit dhe uzurpimit të pronave”, përmbyll Gani Qarri për “Bota sot”.
Në përfundim, të dy të intervistuarit theksojnë se institucionet e Kosovës duhet të ruajnë një qëndrim të qartë për zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e pronës publike. Halili kërkon që çdo veprim të mbështetet në procedura të dokumentuara dhe transparencë, ndërsa Qarri vë theksin te nevoja që zhvillimet në veri të mos shkëputen nga historia e dëbimit të shqiptarëve dhe uzurpimit të pronave.