Publicisti kroat Zvonimir Despot ka vënë në pikëpyetje qëndrimet e studentëve serbë që protestojnë kundër presidentit Aleksandar Vuçiq. Sipas tij, kritika ndaj pushtetit nuk do të thotë domosdoshmërisht largim nga nacionalizmi serb dhe trashëgimia e Sllobodan Millosheviqit.
Në një postim në rrjetin social X, Despot komentoi kundërshtimin e studentëve ndaj rezolutës së Parlamentit Evropian, të miratuar në 35-vjetorin e shkatërrimit dhe rënies së Vukovarit. Ai tha se studentët janë ankuar që dokumenti nuk u kushton vëmendje të mjaftueshme viktimave serbe dhe operacioneve kroate “Bljesak” e “Oluja”.
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Despot argumentoi se kjo mënyrë reagimi tregon se protestat kundër Vuçiqit nuk nënkuptojnë medoemos distancim nga nacionalizmi dhe politikat që shënuan Serbinë gjatë viteve ’90.
“Evropa dëshiron t’i bëjë homazh një qyteti që në vitin 1991 u shkatërrua nga Ushtria Popullore Jugosllave (JNA) dhe formacionet paramilitare serbe, të kujtojë Ovçarën, të vrarët, të zhdukurit dhe kampet, ndërsa studentëve serbë u pengon fakti që nuk flitet për operacionet çlirimtare kroate të vitit 1995”, shkroi ai.
Publicisti kundërshtoi gjithashtu lidhjen që, sipas tij, studentët vendosin mes rënies së Vukovarit më 1991 dhe operacioneve “Bljesak” e “Oluja” të vitit 1995. Këto ngjarje, theksoi ai, nuk mund të shërbejnë për të zbehur përgjegjësinë për agresionin ndaj Kroacisë.
Despot tha se në reagimin e studentëve nuk sheh dënim të qartë të agresionit kundër Kroacisë apo pranim të përgjegjësisë së JNA-së dhe Beogradit. Sipas tij, theksi vihet te viktimat serbe dhe te pretendimet për fajësi kolektive të popullit serb.
“Pranimi i të gjitha viktimave nuk nënkupton barazimin e agresorit me të sulmuarin. Nuk do të thotë se Vukovari i vitit 1991 duhet të arsyetohet me ‘Olujën’ e vitit 1995”, u shpreh ai.
Në vijim, Despot foli për konceptin e “botës serbe” (Srpski svet), duke nënvizuar se ai nuk u krijua nga Vuçiqi dhe se largimi i presidentit nga pushteti nuk do ta zhdukte patjetër.
Ai e përshkroi këtë ide si vazhdimësi të ideologjisë së Serbisë së Madhe, e cila ka ndërruar emra, udhëheqës e metoda, por ka ruajtur pretendimin se Serbia mund të ndikojë në fatin e serbëve që jetojnë jashtë kufijve të saj.
Sipas Despotit, disa mite historike të kohës së Millosheviqit vazhdojnë të shfaqen në diskursin politik serb. Mes tyre, ai përmendi idenë se serbët kanë qenë kryesisht viktima të shpërbërjes së Jugosllavisë dhe prirjen për të relativizuar përgjegjësinë për luftërat.
Ai vuri në dukje se kundërshtimi ndaj korrupsionit, autoritarizmit dhe kufizimit të lirisë së mediave nga Vuçiqi mund të bashkëjetojë me pikëpamje të pandryshuara për luftërat e viteve ’90.
“Ju mund të jeni kundër korrupsionit të Vuçiqit, autoritarizmit dhe mbytjes së lirive mediatike, por njëkohësisht të ndani pikëpamjen e tij për luftërat e viteve ’90. Mund të kërkoni demokraci në Serbi, pa qenë të gatshëm të pranoni atë që Serbia u ka bërë fqinjëve të saj. Mund ta rrëzoni Vuçiqin, por Millosheviqin ende ta mbani në kokë”, shkroi Despot.
Publicisti kroat paralajmëroi se Kroacia nuk duhet ta përshëndesë me nxitim lindjen e një Serbie të re vetëm sepse ka protesta kundër presidentit aktual. Ai tha se pjekuria demokratike e Serbisë duhet vlerësuar edhe përmes qëndrimit ndaj Vukovarit, pavarësisë së Kroacisë dhe përgjegjësisë për agresionin, jo vetëm përmes raportit me Vuçiqin.
“Serbisë nuk i duhet vetëm ndryshimi i pushtetit. I duhet ndryshimi i vetëdijes politike. Vuçiqi mund të bjerë, Millosheviqi ka vdekur prej kohësh, por ‘bota serbe’ duket se mund t’i mbijetojë të dyve”, përfundoi Despot.
Qëndrimet e studentëve serbë kanë rëndësi edhe për Kosovën, në veçanti për shkak të vazhdimësisë së konceptit të “botës serbe”. Despot e trajton atë si projekt politik që nuk kufizohet te Aleksandar Vuçiqi, por i ka rrënjët në nacionalizmin e viteve ’90.
Kjo çështje ngre pikëpyetje për drejtimin e ardhshëm të politikës së Beogradit ndaj Kosovës. Largimi i Vuçiqit nga pushteti, sipas këtij këndvështrimi, nuk do të garantonte vetvetiu heqjen dorë nga politikat dhe ambiciet që lidhen me “botën serbe”.