Jensen Huang është rikthyer në krye të NVIDIA-s, vetëm 11 ditë pasi u largua nga posti i drejtorit ekzekutiv. Dorëheqja erdhi pas publikimit të pretendimeve për marrëdhënie jashtëmartesore, përfshirë një lidhje të dyshuar me një biznesmene që autoritetet amerikane e lidhin me spiunazhin në favor të Kinës.
Kompania njoftoi të hënën se vendimi zbatohet menjëherë. Bordi drejtues votoi që Huang të marrë sërish detyrat e presidentit dhe CEO-s, si edhe vendin e tij si anëtar i bordit.
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Sipas Reuters, rikthimi pasoi trysninë në rritje nga punonjësit, aksionarët dhe partnerët e biznesit. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump kishte thënë se dëshironte që Huang të rikthehej në drejtimin e kompanisë.
Pas lajmit, aksionet e NVIDIA-s u rritën me mbi 31% në tregtimin paraprak.
Huang dha dorëheqjen më 12 nëntor, pasi dolën pretendime për disa marrëdhënie jashtëmartesore, ndër to edhe një me një biznesmene që, sipas dyshimeve të autoriteteve amerikane, kishte lidhje me shërbimet kineze të inteligjencës. Pekini i ka hedhur poshtë akuzat.
Largimi i tij nxiti reagime në Silicon Valley, Tajvan dhe Uashington. Një peticion për kthimin e Huang mblodhi më shumë se 180 mijë firma, përfshirë edhe atë të miliarderit Elon Musk.
Bordi i NVIDIA-s tha se, pas disa bisedave me Huang, ishte bindur për sinqeritetin e tij dhe aftësinë për të drejtuar kompaninë. Pas konsultimeve me zyrtarë të lartë të qeverisë amerikane, bordi deklaroi gjithashtu se rikthimi i tij nuk përbën rrezik për sigurinë kombëtare.
Kompania konfirmoi se Colette Kress do të vijojë në detyrën e drejtoreshës financiare (CFO).