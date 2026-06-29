Dy të mitur humbin jetën në Qipro, para gjykatës babai dhe partnerja e tij

Një burrë 30-vjeçar nga Bullgaria, së bashku me partneren e tij 38-vjeçare, dolën sot para gjykatës në Qipro, të dyshuar për neglizhencë lidhur me vdekjen e dy djemve të tyre, 8 dhe 10 vjeç.

Dy të miturit u gjetën të pajetë dje pasdite në automjetin e babait të tyre, ndërsa mediat vendase raportojnë se ata kishin qëndruar brenda makinës për disa orë. Hetimet po vijojnë për të zbardhur rrethanat që çuan në këtë ngjarje.

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Për nxjerrjen e fëmijëve nga automjeti, u bë e nevojshme thyerja e xhamave dhe e pjesës së pasme të makinës. Automjeti ishte i parkuar në një fushë pranë pallatit ku banonin babai dhe partnerja e tij. Më pas, një ekip mjekësh tentoi t’u jepte ndihmën e parë, por pa sukses.

Policia po merr dëshmi nga fqinjët dhe, njëkohësisht, po shqyrton edhe pamjet e kamerave të sigurisë.

Në trupat e dy fëmijëve janë konstatuar djegie, ndërsa shkaqet e sakta të vdekjes do të përcaktohen nga autopsitë që pritet të kryhen.

Dy të miturit kishin shkuar në Qipro në mesin e majit për pushime me babanë e tyre dhe njerkën, i cili jeton dhe punon atje.


Shtuar 29.06.2026 11:03

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