“Alligator Alcatraz” shkon drejt mbylljes përfundimtare, qendra amerikane e deportimit u përdor vetëm për rreth një vit

Guvernatori i Floridës, Ron DeSantis, ka bërë të ditur se burgu amerikan i deportimit “Alligator Alcatraz” do të mbyllet pas afro një viti aktiviteti. Objekti ishte vënë prej kohësh nën kritika për kushtet e rënda.
Kjo qendër e njohur për famën e saj negative në Alcatraz, e kthyer në një simbol të politikës së ashpër të deportimit të administratës së presidentit amerikan Donald Trump, po i jep fund funksionimit. Njoftimi u bë nga republikani Ron DeSantis, në krye të shtetit të Floridës.
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Sipas DeSantis, aktualisht në objektin Everglades nuk ndodhet më asnjë i paraburgosur. Ai sqaroi se qendra ishte menduar që në zanafillë si një masë emergjente. Së fundmi, mediat amerikane kanë raportuar se shpenzimet e larta të funksionimit mund të kenë qenë ndër arsyet që çuan në mbylljen e saj.
Aligatorët supozohej të pengonin arratisjen
Në fillim të qershorit, autoritetet njoftuan mbylljen e përkohshme të këtij objekti, me arsyetimin se gjatë sezonit të uraganeve nuk ishte e sigurt që të paraburgosurit të qëndronin në Everglades të Floridës. Të gjithë ata u zhvendosën në qendra të tjera. Tashmë po afrohet mbyllja përfundimtare.
Autoritetet amerikane e ngritën burgun pikërisht në kënetë, me synimin që asnjë i burgosur të mos tentonte arratisjen për shkak të frikës nga aligatorët. DeSantis deklaroi se përmes “Alligator Alcatraz” janë deportuar “njerëz shumë të rrezikshëm”. Sipas tij, në total më shumë se 22,000 të burgosur kanë kaluar nëpër këtë qendër.
Kritika ndaj kushteve të paraburgimit
Objekti u ngrit për vetëm tetë ditë, duke përdorur tenda, kontejnerë transporti dhe gardhe me tela me gjemba, pa kaluar nëpër procedurat e zakonshme të miratimit apo vlerësimet mjedisore. Trump e inauguroi personalisht atë në verën e vitit 2025 dhe përgëzoi kushtet e ashpra të paraburgimit në kënetën e mbushur me aligatorë.
Kundërshtarët e kësaj nisme kanë denoncuar, mes të tjerash, qelitë në formë kafazi dhe mungesën e higjienës. Edhe të paraburgosurit kanë raportuar vështirësi për të pasur akses te avokatët, ndërsa kanë përshkruar kushte të dobëta sanitare, si krimba në ushqim, tualete pa ujë, dysheme të mbuluara nga jashtëqitjet, si edhe prani mushkonjash dhe insektesh të tjera.
Qeveria i ka mohuar akuzat
Megjithatë, qeveria i ka hedhur poshtë këto pretendime, edhe pse objekti është përballur me një sërë padish. Emërtimi i promovuar nga qeveria, “Alligator Alcatraz”, lidhet me burgun famëkeq të sigurisë maksimale Alcatraz, në Gjirin e San Franciskos.
Në periudhën nga viti 1934 deri në vitin 1963, ai konsiderohej institucioni penal më i frikshëm në Shtetet e Bashkuara. Ishulli shkëmbor, i njohur si “Shkëmbi”, shihej si një vend prej nga nuk kishte arratisje dhe ruhej për “më të këqijtë e më të këqijve”. /DW