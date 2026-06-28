Aktiviteti sizmik vazhdon në Venezuelë, ekspertët thonë se lëkundjet pasuese mund të zgjasin me javë

Pas tërmeteve të forta që shkaktuan dëme të konsiderueshme, Venezuela po vazhdon të përjetojë lëkundje pasuese.

Sipas Qendrës Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare, në shtetin Yaracuy, në veri të Venezuelës, është regjistruar një tërmet me magnitudë 4.6.

Të lidhura

None found

Lëkundja është shënuar rreth 21 kilometra në veriperëndim të Moronit, një zonë afër epiqendrës së dy tërmeteve të mëdha që goditën vendin më herët. Ndërkohë, një tjetër tërmet me magnitudë 4.8 është regjistruar në Detin e Karaibeve, afërsisht 70 kilometra në perëndim të Karakasit.

Sizmologët theksojnë se pas një tërmeti të fuqishëm, prania e shumë lëkundjeve pasuese është një dukuri normale. Sipas tyre, Venezuela mund të përballet me qindra të tilla gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm.

Këto lëkundje pasuese mund të shtojnë frikën te banorët dhe njëkohësisht të komplikojnë operacionet e kërkim-shpëtimit në zonat ku godinat kanë pësuar dëmtime të rënda.


Shtuar 28.06.2026 12:51

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
40-vjeçari pjesërisht i verbër del në gjyq në Britani, akuzohet për vrasjen e dy punonjëseve të seksit dhe përdhunimin e një gruaje tjetër

40-vjeçari pjesërisht i verbër del në gjyq në Britani, akuzohet për vrasjen e dy punonjëseve të seksit dhe përdhunimin e një gruaje tjetër
Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë

Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë
Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve

Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve
Sulmet pakistaneze në Afganistan lënë 28 të vdekur, talebanët i quajnë “akt frikacak”

Sulmet pakistaneze në Afganistan lënë 28 të vdekur, talebanët i quajnë “akt frikacak”
Alarm në Oulu të Finlandës, policia heton disa sulme me thikë ndaj emigrantëve dhe dyshon për të njëjtin autor

Alarm në Oulu të Finlandës, policia heton disa sulme me thikë ndaj emigrantëve dhe dyshon për të njëjtin autor
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio