Aktiviteti sizmik vazhdon në Venezuelë, ekspertët thonë se lëkundjet pasuese mund të zgjasin me javë

Pas tërmeteve të forta që shkaktuan dëme të konsiderueshme, Venezuela po vazhdon të përjetojë lëkundje pasuese.
Sipas Qendrës Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare, në shtetin Yaracuy, në veri të Venezuelës, është regjistruar një tërmet me magnitudë 4.6.
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Lëkundja është shënuar rreth 21 kilometra në veriperëndim të Moronit, një zonë afër epiqendrës së dy tërmeteve të mëdha që goditën vendin më herët. Ndërkohë, një tjetër tërmet me magnitudë 4.8 është regjistruar në Detin e Karaibeve, afërsisht 70 kilometra në perëndim të Karakasit.
Sizmologët theksojnë se pas një tërmeti të fuqishëm, prania e shumë lëkundjeve pasuese është një dukuri normale. Sipas tyre, Venezuela mund të përballet me qindra të tilla gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm.
Këto lëkundje pasuese mund të shtojnë frikën te banorët dhe njëkohësisht të komplikojnë operacionet e kërkim-shpëtimit në zonat ku godinat kanë pësuar dëmtime të rënda.