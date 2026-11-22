Të dhënat e mirëqenies sociale për muajin tetor 2026 janë bërë publike nga Agjencia e Statistikave të Kosovës.
Sipas ASK-së, struktura e përfituesve nga skemat e mirëqenies sociale në tetor 2026 fokusohet kryesisht te mbështetja për të moshuarit, kategoritë e dalë nga lufta dhe familjet në nevojë.
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Gjithashtu, në skemat e tjera përfshihen pensionet familjare, ato paraplegjike dhe tetraplegjike, pensionet për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, pensionet e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe të Trepçës, programi i mbështetjes financiare për shtesat e fëmijëve, si dhe skema të tjera sociale specifike.
Nga të dhënat e publikuara del se numri më i madh i përfituesve i përket pensioneve bazike të moshës, me 174,399 persona.
Ndërsa numri më i vogël i përfituesve regjistrohet te skema e mbështetjes financiare për lehonat e papunësuara, me 7,053 përfituese.
Në këtë listë përfshihen edhe veteranët, me 39,777 përfitues.