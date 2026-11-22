Më 22 nëntor 1908, në qytetin e Manastirit, përfundoi punimet Kongresi i Manastirit, një ngjarje kyçe për historinë e gjuhës dhe kulturës sonë. Delegatët e mbledhur nga krahina të ndryshme shqiptare arritën atë ditë një marrëveshje historike për një alfabet të përbashkët të shqipes.
Vendimi i Kongresit shënoi një moment themelor në rrugën drejt unifikimit të shkrimit të gjuhës shqipe. Ai krijoi kushte për zhvillimin e mëtejshëm të arsimit dhe botimeve në gjuhën amtare, si dhe luajti një rol të rëndësishëm në forcimin e ndërgjegjes dhe identitetit kombëtar.
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Në këtë përvjetor të shënuar, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur t’u drejtohet qytetarëve me një mesazh urimi përmes rrjeteve sociale. Në postimin e tij në Facebook, kreu i qeverisë i është referuar shkronjave të shqipes si një simbol i kujtesës së kombit dhe i perspektivës së tij.
“Në ditën e më të bukurave gërma, nën hijeshinë e së cilave jeton kujtesa e kombit tonë dhe frymon e ardhmja, ju uroj një të diel të qetë”, ka shkruar Rama në urimin e tij.