Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka publikuar në Facebook pamje nga zjarri që ka përfshirë deponinë rajonale të mbeturinave në Sferkë të Pejës, e cila po digjet për herë të dytë.
Në postimin e saj, Bajrami ka shkruar se deponia po digjet prej disa ditësh dhe se tymi i dendur po mbyt banorët e Sferkës, Llutogllavës, Trestenikut, Ruhotit, Nabërgjanit dhe fshatrave përreth, duke u përhapur edhe më larg. Sipas saj, njerëzit janë të detyruar t’i mbajnë dyert dhe dritaret mbyllur dhe shprehen tepër të shqetësuar për shëndetin e tyre dhe të fëmijëve të tyre.
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Deputetja ka theksuar se kjo deponi është rajonale dhe nuk i takon vetëm Pejës, prandaj komuna e Pejës nuk mund ta përballojë e vetme këtë gjendje. Ajo ka shtuar se banorët e Pejës janë qytetarë të këtij shteti, që votojnë dhe paguajnë taksa, dhe nuk mund të trajtohen si qytetarë të dorës së dytë, të cilët shteti i neglizhon kur kanë më së shumti nevojë.
“Ku është Qeveria? Ku është Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave? Ku është Inspektorati Mjedisor? Pse nuk po mobilizohen të gjitha kapacitetet e shtetit?”, ka pyetur Bajrami. Ajo i ka bërë thirrje Qeverisë që menjëherë të angazhojë FSK-në, Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave dhe çdo institucion tjetër që mund të ndihmojë në shuarjen e zjarrit.
Bajrami ka kërkuar gjithashtu mbylljen e deponisë, duke theksuar se Inspektorati Mjedisor duhet të dalë menjëherë në terren, të konstatojë shkallën e ndotjes dhe të marrë masa urgjente për ndalimin e funksionimit të saj, pasi aty nuk plotësohen asnjë nga kushtet ligjore për mbrojtjen e mjedisit.