Kryeministri Edi Rama, ka ndarë një mesazh në rrjetet sociale me rastin e 22 Nëntorit, Ditës së Alfabetit të Gjuhës Shqipe.
Kjo datë shënon një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Më 22 nëntor 1908, në Manastir, përfundoi Kongresi i Manastirit, ku delegatë nga treva të ndryshme shqiptare u mblodhën për të diskutuar dhe vendosur mbi një alfabet të përbashkët të gjuhës shqipe.
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Ky vendim shënoi një hap të rëndësishëm drejt njësimit të shkrimit të shqipes, duke ndihmuar në zhvillimin e arsimit, botimeve në gjuhën amtare dhe në forcimin e identitetit kombëtar.
Përmes një postimi në “Facebook”, kreu i qeverisë ka zgjedhur të urojë qytetarët për këtë ditë të rëndësishme për historinë dhe identitetin kombëtar, duke iu referuar shkronjave shqipe si simbol i kujtesës dhe i së ardhmes së kombit.
“Në ditën e më të bukurave gërma, nën hijeshinë e së cilave jeton kujtesa e kombit tonë dhe frymon e ardhmja, ju uroj një të diel të qetë”, shkruan Rama në postimin e tij.