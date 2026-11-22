Avokati Tomë Gashi ka dalë në mbështetje të pohimeve të bëra nga ish-kryetari i Gjykatës Supreme, Fejzullah Hasani, në lidhje me prokurorin Blerim Igrishta.
Në deklaratën e tij, Hasani kishte theksuar se nëse do të ekzistonte llogaridhënia, Igrishta nuk do të lejohej më të hynte në ndërtesën e Prokurorisë.
Të lidhura
None found
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Gashi solli në kujtesë episodin kur prokurori Igrishta kishte urdhëruar arrestimin dhe mbajtjen në ndalim për 48 orë të Hashim Miftariit, vetëm për shkak se lopa e tij kishte hyrë në oborrin e Gjykatës në Graçanicë.
Me këtë reagim, avokati Gashi iu bashkua qëndrimit kritik të Hasanit ndaj veprimeve të prokurorit Igrishta.
Në postimin e tij, Gashi shkroi se ish-kryetari i Gjykatës Supreme ka thënë se po të kishte llogaridhënie, ai prokuror nuk do të mund të hynte më në Prokurori.
Ai shtoi se prokurori që e arrestoi dhe e dërgoi në ndalim 48-orësh Hashim Miftariin, për shkak se lopa e tij kishte hyrë në oborrin e Gjykatës në Graçanicë, quhet Blerim Igrishta.