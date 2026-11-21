Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, u takua në Bruksel me mërgimtarët dhe aktivistët e partisë gjatë një mbrëmjeje të organizuar me rastin e Darkës së Lamës.
Në një postim në Facebook, Abdixhiku falënderoi mërgatën për mikpritjen dhe theksoi kontributin e saj në historinë dhe zhvillimin e Kosovës.
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Ai vlerësoi gjithashtu angazhimin e degës së LDK-së në Beneluks për organizimin e kësaj mbrëmjeje, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të traditave shqiptare jashtë kufijve të Kosovës.
Në postimin e tij të plotë, Abdixhiku u shpreh se mbrëmjen e sotme në Bruksel, mes bashkatdhetarëve dhe bashkëpunëtorëve të LDK-së, e ndjeu veten si në shtëpi. Ai i falënderoi për pritjen dhe bisedat e zhvilluara, duke shtuar se e çmon besimin e tyre dhe e di mirë çfarë përgjegjësie i ngarkohet.
Më tej, ai kujtoi se një pjesë e historisë së Kosovës është shkruar në mërgatë, nga njerëz që e ndërtuan jetën larg vendit dhe morën përsipër më shumë sesa u takonte për fatin e atdheut. Sipas tij, edhe sot përpjekjet e tyre janë një vlerë për vendin.
Abdixhiku falënderoi degën e LDK-së në Beneluks që i mblodhi të gjithë rreth sofrës së Darkës së Lamës. Ai theksoi se shtrimi i sofrës për tjetrin është një ndër zakonet më të bukura të popullit tonë. Sipas tij, mbrëmjen e sotme, në zemër të Evropës, bashkatdhetarët e shtruan sofrën e Darkës së Lamës, duke e çuar kështu kulturën shqiptare përtej kufijve të Kosovës dhe duke e bërë atë pjesë të jetës së qyteteve ku jetojnë.