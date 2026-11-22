E diela do të sjellë mot të ndryshueshëm, me periudha kthjellimesh dhe vranësirash, ndërsa gjatë pasdites dhe mbrëmjes në disa pjesë të vendit priten reshje shiu.
Orët e para të mëngjesit do të kenë intervale me diell dhe vranësira të pjesshme. Me kalimin e kohës, vranësirat do të dendësohen, duke sjellë shi, i cili në zona të caktuara mund të shoqërohet edhe me shtrëngata të izoluara.
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Në kryeqytet, moti parashikohet kryesisht i vranët, me mundësi reshjesh gjatë pjesës së dytë të ditës. Temperaturat në Tiranë pritet të lëvizin nga 12 deri në 19 gradë Celsius, sipas burimeve meteorologjike.