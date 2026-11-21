Në poligonin e Bizës në Shqipëri, Forca e Sigurisë së Kosovës ka realizuar me sukses qitje me municion luftarak nga mortajat 120 milimetra të montuara në automjetet e blinduara Vuran.
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, e bëri të ditur këtë nëpërmjet një postimi në Facebook, duke theksuar se këto kapacitete të reja po kontribuojnë në fuqizimin dhe modernizimin e FSK-së.
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Sipas tij, automjetet e blinduara Vuran janë të pajisura me sistemin e mortajës Alkar 120 mm, i cili përfshin mekanizëm automatik për drejtimin dhe mbushjen, si dhe sistem të kontrollit të zjarrit. Ai shtoi se një pjesë e këtyre automjeteve janë siguruar si donacion nga Republika e Turqisë, ndërsa pjesa tjetër është blerë me buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes.
Maqedonci nënvizoi gjithashtu se modernizimi i armatimit dhe pajisjeve ushtarake, krahas përgatitjes profesionale të pjesëtarëve, po e bën FSK-në gjithnjë e më të fuqishme dhe më të përgatitur për përmbushjen e misionit të saj.