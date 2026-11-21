Zëvendësministri i parë i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Enver Dugolli, ka dalë me një reagim pas vizitës që Jakup Krasniqi zhvilloi me familjen në Prishtinë.
Në një postim të publikuar në Facebook, Dugolli shprehu dhimbje për gjendjen e ish-kryetarit të Kuvendit dhe e cilësoi si padrejtësi situatën në të cilën ndodhen ai dhe ish-pjesëtarët e tjerë të UÇK-së.
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Duke përmendur edhe përvojën e tij si i mbijetuar i masakrës së Dubravës, Dugolli theksoi se përpara drejtësisë duhej të përballeshin kriminelët serbë, jo ish-udhëheqësit e UÇK-së të cilëve u është hequr liria.
Ai shtoi se është i bindur që Jakup Krasniqi nuk do të thyhet as përballë këtij realiteti.
Në postimin e tij të plotë, Dugolli shkroi se pamjet nga vizita familjare e “Bacës Jakup” në Prishtinë ishin të dhimbshme dhe flisnin vetë, ndërsa i kujtuan burgosjen e parë të Krasniqit nga regjimi serb për shkak të idealit për liri dhe të drejtat e shqiptarëve.
Ai theksoi se atëherë e kishte burgosur armiku, sepse ai nuk u përkul, ndërsa sot, pas një jete të vështirë dhe të përkushtuar ndaj Kosovës, përballet sërish me burgun dhe padrejtësinë në emër të drejtësisë.
Duke u ndalur te përjetimi i tij personal, Dugolli shkroi se si i mbijetuar i masakrës së Dubravës do të duhej të shihte kriminelët serbë të dënoheshin para gjykatës për krimet e kryera, por në vend të tyre po sheh Jakup Krasniqin dhe bashkëluftëtarët e UÇK-së të privuar nga liria, të dënuar e të përbuzur.
Sipas tij, ky realitet është një përmbysje e dhimbshme e së vërtetës dhe e drejtësisë, ndërsa lotët në sytë e Krasniqit janë dhimbje për të, për familjen e tij dhe për të gjithë.
Dugolli kujtoi se Krasniqi nuk u thye në burgjet e Serbisë, nuk u përkul para armikut dhe nuk u dorëzua ndaj vuajtjeve, prandaj shprehu bindjen se as sot nuk do të thyhet.
Në mbyllje, ai vlerësoi se ajo që po ndodh nuk është drejtësi, por padrejtësi që dhemb, përbuzje ndaj sakrificës dhe një plagë e hapur në ndërgjegjen e përbashkët.