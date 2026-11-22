Në stadiumin “Santiago Bernabeu”, Real Madrid arriti një fitore minimale 2-1 ndaj Celta Vigos në ndeshjen e javës së 13-të të La Ligës. Për madrilenët shënuan Jude Bellingham dhe Carlos Espi, ndërsa Pablo Duran realizoi për Celta Vigo, e cila i vuri në vështirësi të konsiderueshme të besuarit e Jose Mourinhos.
Pas takimit, trajneri portugez pranoi se Celta Vigo kishte qenë një rival i fortë, duke çmuar mënyrën se si ajo luajti dhe ia komplikoi punën Real Madridit.
Të lidhura
None found
Mourinho deklaroi për Real Madrid TV, cituar nga e përditshmja spanjolle AS: “Shoh gjëra pozitive, si dëshira e këtyre lojtarëve për të fituar dhe aftësia e tyre për të kapërcyer vështirësitë.”
Më pas, ai vuri në dukje organizimin e lartë të Celta Vigos në të dyja fazat e lojës, si në mbrojtje, ashtu edhe në qarkullimin e topit, çka e pengoi Real Madridin të vendoste ritmin e tij të zakonshëm.
“Ndeshja ishte jashtëzakonisht e vështirë, kryesisht për shkak të Celta Vigos, e cila di si të luajë, të mbrohet dhe të mbajë topin, si dhe si ta pengojë një ekip që dëshiron të ketë posedimin dhe të fitojë. Celta mban një pjesë të madhe të përgjegjësisë për vështirësitë që hasëm gjatë ndeshjes”, u shpreh ai.
Gjithashtu, Mourinho zbuloi se disa nga lojtarët e tij nuk ishin në kushtet më të mira fizike, si pasojë e ndeshjeve dhe udhëtimeve të kohëve të fundit.
“Pashë shumë lojtarë që nuk ishin në gjendje të mirë fizike. Disa u kthyen vetëm të enjten e kaluar, të tjerë nuk kishin fjetur të mërkurën në mbrëmje, ndërsa disa kaluan shumë orë në aeroplan. Lodhja fizike ndikon deri diku edhe në aftësitë mendore”, përfundoi trajneri portugez.