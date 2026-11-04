Presidentja e Kosovës nderon gjeneralin amerikan Steven Osborn me Medaljen Presidenciale Ushtarake

Justina Shiroka Pula, presidente e Republikës së Kosovës, i akordoi Medaljen Presidenciale Ushtarake të Republikës së Kosovës gjeneralit Steven Osborn, Adjutant të Përgjithshëm të Gardës Kombëtare të Iowas.
Nderimi iu dha për udhëheqjen e spikatur të Osbornit, ndihmesën e tij në zhvillimin dhe përparimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës, si dhe kontributin për thellimin e bashkëpunimit mes Gardës Kombëtare të Iowas dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës.
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Presidentja Shiroka Pula vuri në dukje se, përgjatë pesëmbëdhjetë viteve, partneriteti mes Gardës Kombëtare të Iowas dhe FSK-së ka ndihmuar në rritjen e aftësive profesionale dhe operacionale të kësaj force. Ky bashkëpunim është zhvilluar përmes trajnimeve, stërvitjeve të përbashkëta dhe shkëmbimit të përvojave.
Ajo shprehu mirënjohje për angazhimin e gjeneralit Osborn dhe mbështetjen e tij në zhvillimin e avancimin e FSK-së.
Sipas njoftimit, Presidentja theksoi se partneriteti me ShBA-të ka rëndësi strategjike për Kosovën dhe mbështetet te besimi i ndërsjellë dhe vlerat e përbashkëta. Ajo shtoi se miqësia dhe bashkëpunimi do të vijojnë të zhvillohen edhe në të ardhmen.