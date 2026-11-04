Presidentja e Kosovës nderon gjeneralin amerikan Steven Osborn me Medaljen Presidenciale Ushtarake

Presidentja e Kosovës nderon gjeneralin amerikan Steven Osborn me Medaljen Presidenciale Ushtarake

Justina Shiroka Pula, presidente e Republikës së Kosovës, i akordoi Medaljen Presidenciale Ushtarake të Republikës së Kosovës gjeneralit Steven Osborn, Adjutant të Përgjithshëm të Gardës Kombëtare të Iowas.

Nderimi iu dha për udhëheqjen e spikatur të Osbornit, ndihmesën e tij në zhvillimin dhe përparimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës, si dhe kontributin për thellimin e bashkëpunimit mes Gardës Kombëtare të Iowas dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës.

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Presidentja Shiroka Pula vuri në dukje se, përgjatë pesëmbëdhjetë viteve, partneriteti mes Gardës Kombëtare të Iowas dhe FSK-së ka ndihmuar në rritjen e aftësive profesionale dhe operacionale të kësaj force. Ky bashkëpunim është zhvilluar përmes trajnimeve, stërvitjeve të përbashkëta dhe shkëmbimit të përvojave.

Ajo shprehu mirënjohje për angazhimin e gjeneralit Osborn dhe mbështetjen e tij në zhvillimin e avancimin e FSK-së.

Sipas njoftimit, Presidentja theksoi se partneriteti me ShBA-të ka rëndësi strategjike për Kosovën dhe mbështetet te besimi i ndërsjellë dhe vlerat e përbashkëta. Ajo shtoi se miqësia dhe bashkëpunimi do të vijojnë të zhvillohen edhe në të ardhmen.


Shtuar 4.11.2026 17:11

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