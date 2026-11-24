Në Kampin Vrelo është zhvilluar ushtrimi i përbashkët “Golden Sabre”, ku EULEX-i, KFOR-i dhe Policia e Kosovës janë përqendruar te menaxhimi i turmave dhe kontrolli i trazirave.
EULEX-i njoftoi se trajnimi synonte të forconte menaxhimin e rendit publik, të rriste ndërveprueshmërinë dhe të përmirësonte gatishmërinë për reagim të përbashkët.
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Tri institucionet bashkëpunojnë përmes mekanizmit trenivelësh të reagimit për sigurinë në Kosovë, në kuadër të të cilit u mbajt edhe ushtrimi.
Sipas EULEX-it, aktivitete të kësaj natyre ndihmojnë në ruajtjen e stabilitetit e të sigurisë dhe në mbrojtjen e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, transmeton Bota sot.