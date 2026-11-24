Rreth 60 vizita dhe inspektime në terren të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) te bizneset që tregtojnë përmes platformave online dhe shërbimeve postare kanë nxjerrë në pah 51 raste parregullsish tatimore.
ATK njofton se mes shkeljeve të konstatuara janë veprimtaria ekonomike e bizneseve të paregjistruara, punësimi i personave të padeklaruar dhe shitja e mallrave pa kuponë fiskalë.
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Si rezultat i këtyre kontrolleve, 36 raste janë rekomanduar për vlerësim dhe trajtim nëpërmjet sistemit ZGJONA, ndërsa janë vendosur 24 gjoba.
Sipas ATK-së, inspektimet janë kryer në bashkëpunim me institucionet relevante për të mbikëqyrur bizneset online dhe për të formalizuar këtë sektor.
Në njoftimin e saj, ATK thekson se kushdo që zhvillon veprimtari ekonomike, pavarësisht mënyrës së ushtrimit të saj, duhet të regjistrojë biznesin, të formalizojë punëtorët, të deklarojë të ardhurat dhe të paguajë detyrimet tatimore në përputhje me legjislacionin në fuqi, transmeton Bota sot.